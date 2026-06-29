Encontro de Brechós realiza edição promocional de julho com peças a partir de R$ 15 no Clube Português
Evento acontece no dia 4 de julho e reúne expositores com opções de moda, acessórios e artigos em edição especial de liquidação
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O mês de julho começa com oportunidades para quem gosta de garimpar boas compras. No próximo dia 4 de julho (sábado), o Encontro de Brechós promove uma edição especial de promoções no Clube Português do Recife, das 10h às 19h, reunindo dezenas de expositores com peças a partir de R$ 15.
Reconhecido por incentivar o consumo consciente e a moda circular, o evento traz roupas, calçados, bolsas, acessórios e diversos artigos com preços acessíveis, oferecendo ao público a oportunidade de renovar o guarda-roupa economizando e encontrando peças exclusivas.
Segundo a idealizadora do projeto, Tati Veloso, a edição de julho foi pensada para movimentar as vendas durante o período de férias e proporcionar ainda mais oportunidades aos visitantes.
“Julho é o nosso mês de promoção. Os expositores prepararam uma verdadeira liquidação, com peças a partir de R$ 15. É uma excelente oportunidade para quem gosta de garimpar, economizar e ainda consumir de forma consciente. Esperamos o público para mais um grande encontro”, destaca Tati Veloso.
A entrada é gratuita, e o evento é aberto ao público.