Comédia "TinderElas no Divã" estreia no Teatro Apolo provocando reflexões sobre afetos contemporâneos

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Espetáculo da Companhia A Barraca terá apresentação única no dia 3 de julho, às 19h30, com humor, protagonismo feminino e reflexões sobre os afetos

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A comédia teatral “TinderElas no Divã”, da Companhia A Barraca (TO), chega à capital pernambucana para uma apresentação especial no próximo dia 3 de julho, às 19h30, no Teatro Apolo, Bairro do Recife.

Com texto de Mariana Freitas e Mariana Ramos e direção-geral de Cícero Belém, o espetáculo convida o público a rir e refletir sobre os desafios das relações contemporâneas.

Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia), e estão à venda na plataforma Sympla. A classificação indicativa é 14 anos e a sessão contará com intérprete de Libras e espaço acessível para pessoas com deficiência.

O enredo do espetáculo gira em torno do encontro de cinco mulheres de perfis diferentes que se conhecem na sala de espera de um consultório terapêutico.

Em uma noite chuvosa, enquanto aguardam o misterioso Dr. Pierre, elas acabam transformando a espera em uma inesperada sessão coletiva de confissões, desabafos, revelações e muito humor.

Entre encontros frustrados, amores líquidos, inseguranças, desejo de liberdade, maternidade, solidão, divórcio, envelhecimento e independência, as personagens revelam dores e potências de mulheres reais.

Para a produtora executiva e presidente da Companhia A Barraca, Cinthia Abreu, levar o espetáculo a Recife representa um importante momento de circulação da produção teatral tocantinense.

“TinderElas no Divã" é uma comédia que faz rir, mas também provoca identificação e reflexão. É um espetáculo sobre mulheres que vivem conflitos muito próximos da realidade de muitas pessoas: a busca por afeto, o julgamento social, a solidão, a força da amizade e a necessidade de recomeçar. Chegar a Recife com essa obra é uma alegria imensa, porque significa ampliar o diálogo da Companhia A Barraca com outros públicos e afirmar a força da cena cultural produzida no Tocantins”, destaca Cinthia Abreu.

O diretor-geral Cícero Belém ressalta que a força do espetáculo está na combinação entre humor, crítica social e humanidade das personagens.

“A peça parte de situações cômicas, mas revela camadas profundas das experiências femininas. Cada personagem carrega suas contradições, desejos e vulnerabilidades. O riso aparece como caminho para tratar de temas importantes, como autonomia, autoestima, sororidade e liberdade de escolha. É uma comédia popular, ágil e afetiva, que aproxima o público das personagens e cria uma relação muito direta com a plateia”, afirma Cícero Belém.

Com linguagem leve e ritmo dinâmico, “TinderElas no Divã” se consolida como uma comédia sobre mulheres contemporâneas e suas múltiplas formas de enfrentar os dilemas do amor, da vida adulta e das expectativas sociais.

Todo enredo é costurado a partir das vivências das personagens principais: Keila Kristina (Magna Carneiro), Karen Kelly (Cleuda Milhomem), Luara Terra (Sheyla Virgínio), Marília Ferraz Ferrara (Iva de Oliveira) e Raiane (Ana Kamila Castaño), além do Dr. Pierre (participação especial de Rodolfo Herculano).

A apresentação em Recife é a primeira fora do Sergipe e integra a circulação do espetáculo reforçando a proposta da Companhia A Barraca de promover teatro acessível, popular e conectado com temas atuais.

O espetáculo “TinderElas no Divã” é realizado por meio de projeto aprovado pelo Promic– Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Palmas, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Prefeitura Municipal de Palmas, contrato nº 011/2026.



Serviço Espetáculo: TinderElas no Divã

