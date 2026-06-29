CAIXA Cultural Recife apresenta exposição de Sérvulo Esmeraldo, expoente da arte cinética brasileira

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Mostra abre no dia 2 de julho, após quase cinco décadas desde a última exposição do artista cearense no Recife

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A CAIXA Cultural Recife apresenta a exposição “Esse é Sérvulo Esmeraldo”, com esculturas, pinturas, gravuras e desenhos do artista cearense Sérvulo Esmeraldo (1929-2017).

Com curadoria de Dodora Guimarães Esmeraldo, a seleção reúne um conjunto de 50 obras, desenvolvidas em quase 70 anos de carreira.

A abertura ocorre dia 2 de julho, às 19h, com visita guiada pela curadora, interpretação em Libras e a presença dos escritores Ronaldo Correia de Brito e José Flávio Vieira. A mostra fica em cartaz até 25 de outubro e oferece entrada gratuita.

Entre as produções destacadas do acervo do Instituto Sérvulo Esmeraldo, estão gravuras (xilogravura, gravura em metal, litogravura, serigrafia), desenhos (nanquim sobre tela), pinturas (guache sobre tela), objetos (madeira, grafite e espelho), relevos (aço inox polido, aço inox pintado) e esculturas (aço inox polido e aço pintado).

Um retrato de períodos diversos da rica trajetória do artista que realizou centenas de exposições no Brasil, na Europa e nas Américas.

Também participou de bienais, trienais e de outras importantes mostras mudo afora, estando representado em coleções públicas e privadas brasileiras e estrangeiras. Expoente da arte cinética brasileira, Sérvulo expôs pela última vez no Recife em 1977.

Protagonista dessa nova exposição, sua produção tridimensional estará representada em três séries: “Planos e Volume Virtuais” (1980-1981), “Sólidos Geométricos” (1982-1990) e “Teoremas” (2001-2015).

Esta última, “um tributo às matemáticas, que Sérvulo dizia nunca ter aprendido, mas que não foi insensível à sua beleza”, conta Dodora, curadora da mostra, viúva do artista e presidente do Instituto que leva seu nome.

“Trata-se de uma exposição muito importante para o artista nordestino que foi Sérvulo Esmeraldo. Ele cultivava a cultura e a arte do Recife, tinha admiração por muitos pernambucanos. Foi amigo de Abelardo da Hora, Wellington Virgulino, Francisco Brennand, José Cláudio, citando os artistas de sua geração, e Vicente Rego Monteiro, com quem conviveu em Paris”, ressalta Dodora, para quem a mostra representa um recomeço.

“É uma chance de apresentar Sérvulo às novas gerações de uma cidade tão importante para a cultura nordestina e brasileira.”

Palestra

No sábado, 4 de julho, às 16h, a curadora Dodora Guimarães realiza a palestra “Quem é esse Sérvulo Esmeraldo”, que visa apresentar o artista e sua trajetória ao público recifense. Depois do bate-papo, ela guiará uma visita pela exposição.

Sobre Sérvulo:

Nascido no Crato (CE), residiu em Fortaleza e mudou-se ainda muito jovem para São Paulo, onde estudou, trabalhou em uma empresa de engenharia, foi ilustrador do Correio Paulistano e, como xilogravador, expôs e foi premiado em importantes salões de arte moderna.

Expôs individualmente no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1957, ano em que viajou com bolsa do governo francês para Paris, onde permaneceu por mais de duas décadas e estudou na École Nationale Supérieure dês Beaux-Arts.

Em 1979, no auge da carreira, voltou ao Brasil e fixou residência e ateliê em Fortaleza, motivado pela intensa luminosidade local que ele via como ideal para a escultura a céu aberto.

Dedicou-se à defesa de sua inserção no espaço público e, hoje, a cidade abriga 34 esculturas públicas e integradas à arquitetura de sua autoria, em processo de tombamento. Sérvulo Esmeraldo faleceu em 2017.

Serviço: [Exposição] “Esse é Sérvulo Esmeraldo”

Local: CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife



Abertura: 2 de julho de 2026 (quinta-feira), às 19h

Temporada: de 3 de julho a 25 de outubro de 2026

Horários de visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h (entrada até 19h45); e domingos e feriados, das 10h às 18h (entrada até 17h45)



Entrada franca