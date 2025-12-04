NED apresenta musical "MATILDA" no Teatro Guararapes às vésperas do Natal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espetáculo reúne mais de 100 bailarinos em sua maior produção. Com data de estreia marcada para 21 de dezembro, Élide Leal faz parte da direção geral

O Nosso Espaço de Danças (NED) da cidade do Paulista estreia, no dia 21 de dezembro de 2025, às 18h, o espetáculo musical "MATILDA", sua maior produção já realizada. A apresentação acontecerá no palco do Teatro Guararapes, reunindo mais de 100 bailarinos em cena sob direção geral de Élide Leal.



“O espetáculo marca mais um passo da nossa escola na construção de grandes montagens, reafirmando nosso compromisso com a arte, com a educação emocional e com a criação de experiências que conectam público e dançarinos de forma genuína”, compartilhou Élide Leal, diretora do NED.

A produção aposta em uma estética vibrante, com figurinos coloridos e elementos cênicos que reforçam o humor e o caráter lúdico da narrativa. A proposta abraça o espírito acolhedor da escola, reconhecida por formar vínculos afetivos e incentivar estudantes a explorarem seu potencial artístico através da dança.

Inspirado em "Matilda: The Musical", uma adaptação do clássico filme de 1997, o espetáculo celebra a imaginação, coragem e a força transformadora da arte. Assim como na obra original, a montagem do NED narra a trajetória de Matilda, uma menina brilhante, criativa e ignorada pelos pais egocêntricos.

Mesmo sem incentivo familiar, ela descobre no universo dos livros seu refúgio. Ao longo da história, Matilda enfrenta desafios e vive aventuras marcantes dentro da escola comandada pela temida diretora Trunchbull, encontrando na inteligência e na sensibilidade o poder para transformar o próprio destino.

