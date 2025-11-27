Carreta Furacão movimenta Orla de Candeias a Boa Viagem neste domingo (30)
Quem passar pela orla entre Candeias e Boa Viagem neste domingo (30) deve encontrar uma movimentação extra.
A Carreta Furacão, acompanhada de seus personagens característicos, percorre o trecho como parte da ação “Carreta do Milhão”, iniciativa ligada ao lançamento do Baú do Milhão, nova marca pernambucana de filantropia premiável.
A apresentação deve incluir as performances musicais já conhecidas do grupo, além de atividades interativas ao longo do percurso.
A ação marca também o início oficial das vendas do Baú do Milhão, cujo primeiro sorteio está previsto para o dia 6 de dezembro, com resultado baseado na Loteria Federal.
A expectativa é de que o desfile atraia banhistas e curiosos ao longo da orla, ampliando o movimento típico dos fins de semana no litoral.