fechar
Agenda | Notícia

Carreta Furacão movimenta Orla de Candeias a Boa Viagem neste domingo (30)

A apresentação deve incluir as performances musicais já conhecidas do grupo, além de atividades interativas ao longo do percurso

Por Bruna Oliveira Publicado em 27/11/2025 às 16:55
Carreta Furacão movimenta Orla de Candeias a Boa Viagem neste domingo (30)
Carreta Furacão movimenta Orla de Candeias a Boa Viagem neste domingo (30) - Reprodução/Google Street View

Clique aqui e escute a matéria

Quem passar pela orla entre Candeias e Boa Viagem neste domingo (30) deve encontrar uma movimentação extra.

A Carreta Furacão, acompanhada de seus personagens característicos, percorre o trecho como parte da ação “Carreta do Milhão”, iniciativa ligada ao lançamento do Baú do Milhão, nova marca pernambucana de filantropia premiável.

A apresentação deve incluir as performances musicais já conhecidas do grupo, além de atividades interativas ao longo do percurso.

A ação marca também o início oficial das vendas do Baú do Milhão, cujo primeiro sorteio está previsto para o dia 6 de dezembro, com resultado baseado na Loteria Federal.

A expectativa é de que o desfile atraia banhistas e curiosos ao longo da orla, ampliando o movimento típico dos fins de semana no litoral.

Leia também

Polícia isenta noivo por morte de advogada em naufrágio em Suape, mas aponta omissão de servidores no resgate
AFOGAMENTO

Polícia isenta noivo por morte de advogada em naufrágio em Suape, mas aponta omissão de servidores no resgate
Homicídio na praia de Boa Viagem mobiliza investigação após ataque armado
ASSASSINATO

Homicídio na praia de Boa Viagem mobiliza investigação após ataque armado

Compartilhe

Tags