fechar
Agenda |

Exposição "Foto Preta" celebra identidade e cultura negras em Pernambuco

Mostra abre abre ao público nesta segunda-feira, dia 17 de novembro, na Galeria Capibaribe (UFPE), com entrada gratuita

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/11/2025 às 23:49
Exposição "Foto Preta" celebra identidade e cultura negras em Pernambuco
Exposição "Foto Preta" celebra identidade e cultura negras em Pernambuco - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A força, a diversidade e o protagonismo da fotografia negra em Pernambuco ganham destaque na Exposição Foto Preta, que entra em cartaz nesta segunda-feira, 17 de novembro, na Galeria de Arte Capibaribe, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A mostra é gratuita e reúne 20 artistas negros de diferentes regiões do estado.

Com curadoria do fotógrafo e artista visual pernambucano Ronald Cruz, a exposição apresenta obras de artistas de Barreiros, Belo Jardim, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paudalho, Paulista, Pesqueira, Petrolina, Recife e Vitória de Santo Antão, contemplando as quatro macrorregiões pernambucanas.

Os trabalhos foram selecionados a partir de uma chamada pública exclusiva para fotógrafos negros, profissionais ou amadores, que retratam temáticas afrocentradas e celebram a identidade, a cultura e o pertencimento negro.

A Foto Preta é um espaço de atravessamento e escuta, onde a fotografia preta contemporânea convoca o tempo ancestral não como passado, mas como presente contínuo e futuro em movimento.

A curadoria parte da compreensão da negritude como sistema de conhecimento, sensibilidade e espiritualidade que sobreviveu à diáspora africana e segue vivo nos corpos, territórios e expressões do povo preto.

“A mostra parte do entendimento de que a imagem fotográfica, quando produzida por sujeitos pretos a partir de seus próprios repertórios de vida, não apenas registra, mas atualiza gestos, memórias, saberes e presenças que estruturam a continuidade das existências negras em Pernambuco”, explica o curador Ronald Cruz.

Artista de trajetória consolidada, Ronald desenvolve uma produção voltada à fotografia preta, orientada pelos princípios de Ubuntu — “eu sou porque nós somos” — e Sankofa, o gesto de olhar para o passado para avançar com consciência.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sua arte nasce dos terreiros, das ruas, das casas e dos encontros que sustentam a vida preta no Nordeste. Além de artista, Cruz é articulador de redes e curador, com destaque para a coordenação do Salão de Fotografia do Recife 2025.

Para ele, a fotografia é compromisso, memória e futuro — um gesto contínuo de devolver ao povo preto o direito de ser visto em potência.

A abertura da exposição será às 10h da manhã, com visitação mediada pelo curador e tradução simultânea em Libras. Durante a primeira semana de visitação, a mostra promove uma programação especial dedicada à formação e ao debate sobre fotografia preta.

Na quarta-feira (19/11), às 9h, acontece a Oficina “Foto Preta, Olhar Atento”, que aborda mediação cultural, raça, território, ancestralidade e representação.

Os participantes vão desenvolver um repertório teórico e prático voltado à valorização de autorias negras e à reflexão sobre estruturas de poder. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário.

Ainda na quarta-feira, às 14h30, o público poderá participar de um bate-papo com o curador e artistas da exposição, no Miniauditório 02 do CAC/UFPE.

Durante a abertura, o público também poderá participar de uma votação popular que premiará o artista com maior engajamento na página da mostra no Instagram. O resultado será divulgado no encerramento da exposição, junto ao lançamento do catálogo digital.

Acessibilidade - Todas as obras da exposição contam com audiodescrição e atividades com tradução simultânea em Libras, reforçando o compromisso da Foto Preta com a acessibilidade e inclusão.

A Exposição Foto Preta foi contemplada nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

Serviço:  Exposição Foto Preta

  • Abertura: segunda-feira, 17 de novembro, às 10h;
  • Onde: Galeria de Arte Capibaribe - Centro de Artes de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco - CAC/UFPE;
  • Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h;
  • Entrada Gratuita;
  • Em cartaz até 17 de dezembro.

Leia também

Noara Marques lança o projeto "Paredão do Brega" e celebra raízes do ritmo no Nordeste
Lançamento

Noara Marques lança o projeto "Paredão do Brega" e celebra raízes do ritmo no Nordeste
Projeto Aria Social realiza Concerto de Natal 2025 no Instituto Ricardo Brennand e no Palácio do Campo das Princesas
Lançamento

Projeto Aria Social realiza Concerto de Natal 2025 no Instituto Ricardo Brennand e no Palácio do Campo das Princesas

Compartilhe

Tags