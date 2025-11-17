Exposição "Foto Preta" celebra identidade e cultura negras em Pernambuco
Mostra abre abre ao público nesta segunda-feira, dia 17 de novembro, na Galeria Capibaribe (UFPE), com entrada gratuita
A força, a diversidade e o protagonismo da fotografia negra em Pernambuco ganham destaque na Exposição Foto Preta, que entra em cartaz nesta segunda-feira, 17 de novembro, na Galeria de Arte Capibaribe, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
A mostra é gratuita e reúne 20 artistas negros de diferentes regiões do estado.
Com curadoria do fotógrafo e artista visual pernambucano Ronald Cruz, a exposição apresenta obras de artistas de Barreiros, Belo Jardim, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paudalho, Paulista, Pesqueira, Petrolina, Recife e Vitória de Santo Antão, contemplando as quatro macrorregiões pernambucanas.
Os trabalhos foram selecionados a partir de uma chamada pública exclusiva para fotógrafos negros, profissionais ou amadores, que retratam temáticas afrocentradas e celebram a identidade, a cultura e o pertencimento negro.
A Foto Preta é um espaço de atravessamento e escuta, onde a fotografia preta contemporânea convoca o tempo ancestral não como passado, mas como presente contínuo e futuro em movimento.
A curadoria parte da compreensão da negritude como sistema de conhecimento, sensibilidade e espiritualidade que sobreviveu à diáspora africana e segue vivo nos corpos, territórios e expressões do povo preto.
“A mostra parte do entendimento de que a imagem fotográfica, quando produzida por sujeitos pretos a partir de seus próprios repertórios de vida, não apenas registra, mas atualiza gestos, memórias, saberes e presenças que estruturam a continuidade das existências negras em Pernambuco”, explica o curador Ronald Cruz.
Artista de trajetória consolidada, Ronald desenvolve uma produção voltada à fotografia preta, orientada pelos princípios de Ubuntu — “eu sou porque nós somos” — e Sankofa, o gesto de olhar para o passado para avançar com consciência.
Sua arte nasce dos terreiros, das ruas, das casas e dos encontros que sustentam a vida preta no Nordeste. Além de artista, Cruz é articulador de redes e curador, com destaque para a coordenação do Salão de Fotografia do Recife 2025.
Para ele, a fotografia é compromisso, memória e futuro — um gesto contínuo de devolver ao povo preto o direito de ser visto em potência.
A abertura da exposição será às 10h da manhã, com visitação mediada pelo curador e tradução simultânea em Libras. Durante a primeira semana de visitação, a mostra promove uma programação especial dedicada à formação e ao debate sobre fotografia preta.
Na quarta-feira (19/11), às 9h, acontece a Oficina “Foto Preta, Olhar Atento”, que aborda mediação cultural, raça, território, ancestralidade e representação.
Os participantes vão desenvolver um repertório teórico e prático voltado à valorização de autorias negras e à reflexão sobre estruturas de poder. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário.
Ainda na quarta-feira, às 14h30, o público poderá participar de um bate-papo com o curador e artistas da exposição, no Miniauditório 02 do CAC/UFPE.
Durante a abertura, o público também poderá participar de uma votação popular que premiará o artista com maior engajamento na página da mostra no Instagram. O resultado será divulgado no encerramento da exposição, junto ao lançamento do catálogo digital.
Acessibilidade - Todas as obras da exposição contam com audiodescrição e atividades com tradução simultânea em Libras, reforçando o compromisso da Foto Preta com a acessibilidade e inclusão.
A Exposição Foto Preta foi contemplada nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.
Serviço: Exposição Foto Preta
- Abertura: segunda-feira, 17 de novembro, às 10h;
- Onde: Galeria de Arte Capibaribe - Centro de Artes de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco - CAC/UFPE;
- Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h;
- Entrada Gratuita;
- Em cartaz até 17 de dezembro.