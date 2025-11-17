Exposição ‘Entre Folhetos e Versos’ enfatiza a história do cordel em Pernambuco e destaca o protagonismo feminino na literatura
Arte, poesia, literatura, um mergulho na cultura de Pernambuco e um passeio na nossa história. Assim será a exposição “Entre Folhetos e Versos”, uma exposição de cordéis pernambucanos.
A mostra se inicia nesta segunda-feira (17) na Biblioteca Pública do Estado e segue até 22 de dezembro e a entrada é gratuita. Na programação haverá recitais, oficinas, palestras e contação de histórias.
Na lista de participantes temos nomes como Érica Montenegro, Mariane Bigio, Jorge Filó, Ana Celi Ferraz, Ismael Gaião, Poeta Evangelista, Paulo Moura, Davi Teixeira, Altair Leal, Ângela Paiva, Rivani Nasario, Maria Alice Amorim, Susana Morais, Josué Limeira, Madalena Castro, Giselda Pereira, Isabel Maia, Allan Sales e Vladimir Barros.
A exposição foi idealizada e organizada pelas pesquisadoras, escritoras e professoras Shirley Rodrigues e Eulina Fraga, integrantes do projeto Cordel Mulher PE. A exibição é aberta ao público em geral.
“A exposição foi pensada dentro da perspectiva de divulgar e viabilizar o trabalho dos cordelistas, trazer um recorte da linha do tempo da história do cordel em Pernambuco: quem foram os seus fazedores, sobre alguns poetas que chegaram no final do século XIX, como Leandro Gomes de Barros. Inclusive, ele foi um dos precursores da literatura de cordel no Brasil e se firmou no Recife.
A gente traz também a visibilidade feminina no cordel pernambucano, trazendo as mulheres para esse cenário e destacando o trabalho dessas mulheres”, comenta a escritora, professora e uma das organizadoras do evento, Shirley Rodrigues.
A exposição vai contar do início da produção e venda dos cordéis impressos no Estado, vai abordar a efervescência do cordel no País, do papel e importância das mulheres da primeira publicação até hoje em dia. Além disso, vai abordar como ela é símbolo de força e resistência até os dias atuais.
A mostra vai contar a história dos precursores no Brasil, da pioneira do cordel feminino, além de ressaltar a importância de o gênero literário ocupar o ambiente escolar e estar presente na sala de aula.
As organizadoras também ressaltam a importância desse legado para as novas gerações como maneira de disseminar a nossa cultura e reforçar o papel das escolas nesse contexto.
“A gente também traz essa preocupação com as escolas para que os alunos se apropriem do trabalho desses cordelistas, da cultura popular, dos folhetos, do cordel. Então, as escolas precisam abrir as portas para essa experiência, receber os cordelistas, vivenciar esses momentos através das ações oferecidas como oficinas, palestras, levá-los para o chão da escola. Tudo isso, é muito importante para a escola usufruir disso”, frisa a escritora, professora e organizadora do evento, Eulina Fraga.
Programação
- 17/11, às 14h – Abertura Oficial com Recital de Cordel, com Suzana Morais, Jorge Filó, Caio Cordel e Grupo CocoqueEduca.
- 18/11, às 10h – Oficina ‘Peleja e Cordéis’, com Madalena Castro e Giselda Pereira.
- 19/11, às 11h – Recital de Cordel ‘Descobrindo o Mundo da Rima’, com Mariane Bigio.
- 25/11, das 10h às 11h – Contação de Histórias em Cordel, com Érica Montenegro.
- 26/11, das 10h às 12h – O Cordel e a Cor da Minha História, com Ângela Paiva.
- 27/11, às 10h – Cordel, Cantigas e Causos, com Paulo Moura e Isabel Maia.
- 27/11, às 14h30 – Escrita Criativa do Cordel, com Allan Sales.
- 01/12, às 10h – Recital de Cordel ‘Recital Poético de Cordéis Autorais’, com Poeta Evangelista, Ismael Gaião, Geraldo Valério e Luiz Carlos Dias.
- 02/12, das 10h às 12h – Ação Formativa de Cordel ‘Escrita Feminina de Cordel e Empreendedorismo Social’, com Rivani Nasario.
- 03/12, das 10h às 12h - Recital de Cordel ‘TV Mamulengo em Cordel’, com Davi Teixeira e Meca Moreno.
- 05/12, das 9h30 às 12h - O Cordel como Patrimônio Vivo e Cultural nas Bibliotecas, com Ana Celi Ferraz, Maria Alice Amorim e Susana Morais.
- 05/12, das 10h às 12h – Palestra ‘O Cordel na Sala de Aula: Vozes de Autoria Feminina, com Ana Celi Ferraz, Maria Alice Amorim e Susana Morais.
- 09/12, às 10h – Palestra ‘Cordel da Memória Viva: As Raízes do meu Povo’, com Altair Leal e Caio Cordel.
- 10/12, às 10h – Cordel: A Voz do Povo nas Estantes da Escola, com Josué Limeira, Vladimir Barros e Cordel Mulher PE.