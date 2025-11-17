fechar
Agenda |

Clave de Fá é atração da Casa Cor no feriado de quinta (20)

Com entrada gratuita e acesso independente da mostra, o programa é uma ótima pedida para o final de semana prolongado.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/11/2025 às 23:57
Clave de Fá é atração da Casa Cor no feriado de quinta (20)
Clave de Fá é atração da Casa Cor no feriado de quinta (20) - Paula Maestrali

Clique aqui e escute a matéria

Depois do sucesso no festival Mardi Gras, a banda Clave de Fá volta a fazer show gratuito no Recife Antigo. Desta vez, o grupo liderado pela cantora Bella Andrade e a baixista Cynara Casé se apresenta em quinteto no Espaço de Eventos da Casa Cor, dia 20, feriado da Consciência Negra, a partir das 18h30.

Com entrada gratuita e acesso independente da mostra, o programa é uma ótima pedida para o final de semana prolongado.

Com um repertório sofisticado e vibrante, o show passeia por clássicos, misturando o charme do swing jazz à energia contagiante da música brasileira.

Passando por nomes icônicos do cenário como Duke Ellington, Frank Sinatra e Ella Fitzgerald, a Clave de Fá mistura o balanço do jazz com o pop e a identidade brasileira.

“Estamos preparando uma apresentação bem especial que une música nacional e internacional com releituras modernas, mashups inusitados e performances que prometem surpreender o público”, afirma Cynara Casé.

Com um estilo contagiante, a banda Clave de Fá vem se firmando como um dos nomes mais criativos da cena musical pernambucana — provando que a sofisticação do jazz pode também agradar ao grande público.

“O ambiente da Casa Cor combina muito com a nossa proposta de dar acessibilidade à material de qualidade ao público. No nosso caso, a intenção é justamente mostrar que esse estilo musical também pode ser popular e cativante”, conclui Bella Andrade.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

CLAVE DE FÁ NA CASA COR PERNAMBUCO

  • Quando? 20 de novembro de 2025 a partir das 18h30
  • Onde? Espaço de Eventos do Complexo Niágara (Avenida Rio Branco, 162, Recife / PE)
  • Quanto? Gratuito
  • Saiba mais sobre a Clave de Fá acessando as redes sociais oficiais e o site da banda: Instagram: @bandaclavedefa
  • Canal no Youtube: https://www.youtube.com/clavedefa
  • https://www.clavedefa.com.br/
  • Contato para shows: 81 9 9996.8500 ou clavedefaprojeto@gmail.com

Leia também

Noara Marques lança o projeto "Paredão do Brega" e celebra raízes do ritmo no Nordeste
Lançamento

Noara Marques lança o projeto "Paredão do Brega" e celebra raízes do ritmo no Nordeste
Projeto Aria Social realiza Concerto de Natal 2025 no Instituto Ricardo Brennand e no Palácio do Campo das Princesas
Lançamento

Projeto Aria Social realiza Concerto de Natal 2025 no Instituto Ricardo Brennand e no Palácio do Campo das Princesas

Compartilhe

Tags