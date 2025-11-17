Clave de Fá é atração da Casa Cor no feriado de quinta (20)
Com entrada gratuita e acesso independente da mostra, o programa é uma ótima pedida para o final de semana prolongado.
Clique aqui e escute a matéria
Depois do sucesso no festival Mardi Gras, a banda Clave de Fá volta a fazer show gratuito no Recife Antigo. Desta vez, o grupo liderado pela cantora Bella Andrade e a baixista Cynara Casé se apresenta em quinteto no Espaço de Eventos da Casa Cor, dia 20, feriado da Consciência Negra, a partir das 18h30.
Com entrada gratuita e acesso independente da mostra, o programa é uma ótima pedida para o final de semana prolongado.
Com um repertório sofisticado e vibrante, o show passeia por clássicos, misturando o charme do swing jazz à energia contagiante da música brasileira.
Passando por nomes icônicos do cenário como Duke Ellington, Frank Sinatra e Ella Fitzgerald, a Clave de Fá mistura o balanço do jazz com o pop e a identidade brasileira.
“Estamos preparando uma apresentação bem especial que une música nacional e internacional com releituras modernas, mashups inusitados e performances que prometem surpreender o público”, afirma Cynara Casé.
Com um estilo contagiante, a banda Clave de Fá vem se firmando como um dos nomes mais criativos da cena musical pernambucana — provando que a sofisticação do jazz pode também agradar ao grande público.
“O ambiente da Casa Cor combina muito com a nossa proposta de dar acessibilidade à material de qualidade ao público. No nosso caso, a intenção é justamente mostrar que esse estilo musical também pode ser popular e cativante”, conclui Bella Andrade.
- Exposição ‘Entre Folhetos e Versos’ enfatiza a história do cordel em Pernambuco e destaca o protagonismo feminino na literatura
- Caixa Cultural Recife recebe temporada do espetáculo "Para Meu Amigo Branco"
- Coco de Toré Pandeiro do Mestre inicia primeira circulação nacional em São Paulo e Belo Horizonte
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
CLAVE DE FÁ NA CASA COR PERNAMBUCO
- Quando? 20 de novembro de 2025 a partir das 18h30
- Onde? Espaço de Eventos do Complexo Niágara (Avenida Rio Branco, 162, Recife / PE)
- Quanto? Gratuito
- Saiba mais sobre a Clave de Fá acessando as redes sociais oficiais e o site da banda: Instagram: @bandaclavedefa
- Canal no Youtube: https://www.youtube.com/clavedefa
- https://www.clavedefa.com.br/
- Contato para shows: 81 9 9996.8500 ou clavedefaprojeto@gmail.com