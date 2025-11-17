Clave de Fá é atração da Casa Cor no feriado de quinta (20)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com entrada gratuita e acesso independente da mostra, o programa é uma ótima pedida para o final de semana prolongado.

Depois do sucesso no festival Mardi Gras, a banda Clave de Fá volta a fazer show gratuito no Recife Antigo. Desta vez, o grupo liderado pela cantora Bella Andrade e a baixista Cynara Casé se apresenta em quinteto no Espaço de Eventos da Casa Cor, dia 20, feriado da Consciência Negra, a partir das 18h30.

Com um repertório sofisticado e vibrante, o show passeia por clássicos, misturando o charme do swing jazz à energia contagiante da música brasileira.

Passando por nomes icônicos do cenário como Duke Ellington, Frank Sinatra e Ella Fitzgerald, a Clave de Fá mistura o balanço do jazz com o pop e a identidade brasileira.

“Estamos preparando uma apresentação bem especial que une música nacional e internacional com releituras modernas, mashups inusitados e performances que prometem surpreender o público”, afirma Cynara Casé.

Com um estilo contagiante, a banda Clave de Fá vem se firmando como um dos nomes mais criativos da cena musical pernambucana — provando que a sofisticação do jazz pode também agradar ao grande público.

“O ambiente da Casa Cor combina muito com a nossa proposta de dar acessibilidade à material de qualidade ao público. No nosso caso, a intenção é justamente mostrar que esse estilo musical também pode ser popular e cativante”, conclui Bella Andrade.

CLAVE DE FÁ NA CASA COR PERNAMBUCO