Na CASACOR PE 2025, Regina Galvão, André Carício e Victor Juvino promovem diálogo sobre "A Casa em Movimento"
Talk com jornalista sobre ambiente assinado porCarício, discute como a casa contemporânea se adapta às mudanças de comportamento.
Clique aqui e escute a matéria
A CASACOR Pernambuco 2025 recebeu, na última quarta-feira (12), um evento que reuniu profissionais e entusiastas de arquitetura e design para debater os novos modos de morar. A programação ocorreu no ambiente “Casa Bem Vivida”, da Elecrolux, criado pelo arquiteto André Carício.
O encontro contou com a participação da jornalista Regina Galvão, especializada na cobertura do setor, que conduziu uma conversa sobre “A Casa em Movimento”.
O tema aborda como os espaços domésticos têm se transformado para acompanhar mudanças de comportamento, rotinas mais fluidas e a busca por bem-estar dentro de casa. Além de Carício e Galvão, também participou do debate o gerente de Costumer Insights & Analytics na Electrolux, Victor Juvino.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Instalado em uma área de 86m², o espaço apresentado propõe uma experiência sensorial ao visitante, que pode circular por todos os ambientes de uma residência. A mostra inclui diferentes soluções e objetos que dialogam com a proposta de integrar funcionalidade, estética e conforto.
A iniciativa aproximou público e profissionais em torno de reflexões sobre o papel da casa contemporânea e suas adaptações às novas formas de viver.