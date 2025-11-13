Aria Social lança primeira produção do Curso Técnico em Dança com o espetáculo Mosaico
A montagem reúne 11 intérpretes-criadores e marca a primeira produção artística da formação, sob direção de Fábio Albuquerque
O Aria Social apresenta, nesta quinta-feira (27), às 19h, no Teatro Souci, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, a estreia de Mosaico, primeiro espetáculo criado pelos alunos do recém-implantado Curso Técnico em Dança — o primeiro de Pernambuco reconhecido pelo Ministério da Educação.
Com 40 minutos de duração, Mosaico nasce da disciplina Dança Criativa e de um processo coletivo desenvolvido a partir dos princípios do sistema Laban/Bartenieff.
A obra convida o público a refletir sobre o corpo como organismo vivo e em constante transformação, em que gestos individuais se conectam para dar forma a uma criação conjunta.
A proposta valoriza a potência da escassez e a força da diversidade como elementos estruturantes da cena.
“O processo de criação de Mosaico foi um mergulho no potencial inventivo de cada estudante. Trabalhamos a partir de suas singularidades, explorando o gesto como ponto de partida para compor algo coletivo e pulsante. O resultado é uma celebração da diversidade e da força criadora que surge do encontro”, explica Fábio Albuquerque, diretor artístico da montagem.
Sob coordenação de Maria Inez Lima, o Curso Técnico em Dança do Aria Social adota um formato híbrido e interdisciplinar, unindo teoria, prática e fundamentos pedagógicos.
A proposta é formar profissionais atentos à própria atuação no campo artístico e educacional, estimulando pesquisa, experimentação e pensamento crítico.
Mais do que uma estreia, Mosaico simboliza um marco para o Aria Social, consolidando uma formação que integra arte, educação e impacto social.
O espetáculo reforça o compromisso da instituição com a valorização da dança como linguagem plural, inclusiva e emancipadora.
Serviço
Espetáculo Mosaico
- Realização: Curso Técnico em Dança do Aria Social
- Coordenação: Maria Inez Lima
- Direção artística: Fábio Albuquerque
- Intérpretes-criadores: 11
- Duração: 40 minutos
- Data: 27 de novembro (quarta-feira)
- Horário: 19h
- Local: Teatro Souci – Sede do Projeto Aria Social
Av. Ayrton Senna da Silva, 748 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE
- Ingressos: gratuitos, disponíveis nas redes sociais do Aria Social, via Sympla
- Ingressos limitados