Aria Social lança primeira produção do Curso Técnico em Dança com o espetáculo Mosaico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A montagem reúne 11 intérpretes-criadores e marca a primeira produção artística da formação, sob direção de Fábio Albuquerque

Clique aqui e escute a matéria

O Aria Social apresenta, nesta quinta-feira (27), às 19h, no Teatro Souci, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, a estreia de Mosaico, primeiro espetáculo criado pelos alunos do recém-implantado Curso Técnico em Dança — o primeiro de Pernambuco reconhecido pelo Ministério da Educação.

A montagem reúne 11 intérpretes-criadores e marca a primeira produção artística da formação, sob direção de Fábio Albuquerque.

Com 40 minutos de duração, Mosaico nasce da disciplina Dança Criativa e de um processo coletivo desenvolvido a partir dos princípios do sistema Laban/Bartenieff.

A obra convida o público a refletir sobre o corpo como organismo vivo e em constante transformação, em que gestos individuais se conectam para dar forma a uma criação conjunta.

A proposta valoriza a potência da escassez e a força da diversidade como elementos estruturantes da cena.

“O processo de criação de Mosaico foi um mergulho no potencial inventivo de cada estudante. Trabalhamos a partir de suas singularidades, explorando o gesto como ponto de partida para compor algo coletivo e pulsante. O resultado é uma celebração da diversidade e da força criadora que surge do encontro”, explica Fábio Albuquerque, diretor artístico da montagem.

Sob coordenação de Maria Inez Lima, o Curso Técnico em Dança do Aria Social adota um formato híbrido e interdisciplinar, unindo teoria, prática e fundamentos pedagógicos.

A proposta é formar profissionais atentos à própria atuação no campo artístico e educacional, estimulando pesquisa, experimentação e pensamento crítico.

Mais do que uma estreia, Mosaico simboliza um marco para o Aria Social, consolidando uma formação que integra arte, educação e impacto social.

O espetáculo reforça o compromisso da instituição com a valorização da dança como linguagem plural, inclusiva e emancipadora.

Serviço

Espetáculo Mosaico

