fechar
Agenda | Notícia

Aria Social lança primeira produção do Curso Técnico em Dança com o espetáculo Mosaico

A montagem reúne 11 intérpretes-criadores e marca a primeira produção artística da formação, sob direção de Fábio Albuquerque

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/11/2025 às 20:06
Aria Social lança primeira produção do Curso Técnico em Dança com o espetáculo Mosaico
Aria Social lança primeira produção do Curso Técnico em Dança com o espetáculo Mosaico - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Aria Social apresenta, nesta quinta-feira (27), às 19h, no Teatro Souci, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, a estreia de Mosaico, primeiro espetáculo criado pelos alunos do recém-implantado Curso Técnico em Dança — o primeiro de Pernambuco reconhecido pelo Ministério da Educação.

A montagem reúne 11 intérpretes-criadores e marca a primeira produção artística da formação, sob direção de Fábio Albuquerque.

Com 40 minutos de duração, Mosaico nasce da disciplina Dança Criativa e de um processo coletivo desenvolvido a partir dos princípios do sistema Laban/Bartenieff.

A obra convida o público a refletir sobre o corpo como organismo vivo e em constante transformação, em que gestos individuais se conectam para dar forma a uma criação conjunta.

A proposta valoriza a potência da escassez e a força da diversidade como elementos estruturantes da cena.

“O processo de criação de Mosaico foi um mergulho no potencial inventivo de cada estudante. Trabalhamos a partir de suas singularidades, explorando o gesto como ponto de partida para compor algo coletivo e pulsante. O resultado é uma celebração da diversidade e da força criadora que surge do encontro”, explica Fábio Albuquerque, diretor artístico da montagem.

Sob coordenação de Maria Inez Lima, o Curso Técnico em Dança do Aria Social adota um formato híbrido e interdisciplinar, unindo teoria, prática e fundamentos pedagógicos.

A proposta é formar profissionais atentos à própria atuação no campo artístico e educacional, estimulando pesquisa, experimentação e pensamento crítico.

Mais do que uma estreia, Mosaico simboliza um marco para o Aria Social, consolidando uma formação que integra arte, educação e impacto social.

O espetáculo reforça o compromisso da instituição com a valorização da dança como linguagem plural, inclusiva e emancipadora.

Serviço

Espetáculo Mosaico

  • Realização: Curso Técnico em Dança do Aria Social
  • Coordenação: Maria Inez Lima
  • Direção artística: Fábio Albuquerque
  • Intérpretes-criadores: 11
  • Duração: 40 minutos
  • Data: 27 de novembro (quarta-feira)
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Souci – Sede do Projeto Aria Social
    Av. Ayrton Senna da Silva, 748 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE
  • Ingressos: gratuitos, disponíveis nas redes sociais do Aria Social, via Sympla
  • Ingressos limitados

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Peça com Andrea Beltrão vai abrir o Festival Recife do Teatro Nacional; veja programação
TEATRO

Peça com Andrea Beltrão vai abrir o Festival Recife do Teatro Nacional; veja programação
24º Festival Recife do Teatro Nacional chega na cidade com 24 espetáculos em novembro
Agenda

24º Festival Recife do Teatro Nacional chega na cidade com 24 espetáculos em novembro

Compartilhe

Tags