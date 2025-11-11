Exposição Natais Tacaruna relembra 28 anos de momentos mágicos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Montada no shopping Tacaruna até 2 de janeiro, a mostra "Natais Tacaruna" celebra e relembra os 28 anos de celebração do Natal no espaço.

O Shopping Tacaruna abre as portas para a magia e a memória afetiva com a exposição “Natais Tacaruna”, uma mostra especial que celebra quase três décadas de encanto e tradição natalina. A partir deste mês, o público poderá relembrar os temas e decorações que marcaram a história do shopping e a de tantas famílias pernambucanas.

Desde 1997, o Tacaruna transforma o Natal em uma experiência inesquecível, repleta de luzes, cores, personagens e emoções. Em 2025, o shopping celebra 28 Natais de alegria e encanto, relembrando momentos que se tornaram parte do imaginário de gerações. A exposição reúne fotografias das decorações natalinas do empreendimento, mostrando a evolução dos cenários e das temáticas que encantaram crianças e adultos ao longo dos anos.

Com o tema “Reviva os Natais que marcaram sua história e a do Tacaruna”, a mostra convida o visitante a fazer uma viagem no tempo e se emocionar com lembranças de personagens, cores e detalhes que fizeram parte das celebrações de cada época.

“O Natal é um momento muito simbólico para o Tacaruna. É uma época em que o shopping se transforma e se enche de magia, mas também de memórias afetivas que o público carrega até hoje. Com esta exposição, queremos que nossos clientes revivam esses momentos especiais e sintam novamente o encanto que sempre marcou os Natais do Tacaruna”, destaca a gerente de marketing, Yolanda Celeste.

A exposição está montada na Praça de Alimentação Olinda e tem acesso gratuito, reforçando o compromisso do Shopping Tacaruna em oferecer experiências culturais e emocionais ao público.

Serviço

Exposição “Natais Tacaruna”

Shopping Tacaruna

Até o dia 2 de janeiro de 2026

Horário de funcionamento do mall

Acesso gratuito

