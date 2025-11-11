Casa da Cultura celebra o Novembro Negro com o projeto "Caminhos da Ancestralidade"
Programação gratuita reúne exposição, oficinas e apresentação do Afoxé Oxum Pandá entre os dias 17 e 23 de novembro
A Casa da Cultura Luiz Gonzaga, no bairro de Santo Antônio, no Recife, será palco de uma programação especial em homenagem ao Mês da Consciência Negra.
De 17 a 23 de novembro, o espaço recebe o projeto “Caminhos da Ancestralidade: Arte, Movimento e Música Afro-brasileira”, uma iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).
A ação busca valorizar as expressões afro-brasileiras, promovendo um encontro entre arte, memória e resistência por meio de exposição, oficinas e apresentações culturais gratuitas.
A proposta é reforçar o papel da Casa da Cultura como centro de difusão da diversidade e da ancestralidade africana que moldam a identidade pernambucana.
A programação tem início com a exposição “Orixás em Foco: Raízes Afro-brasileiras”, em cartaz de 17 a 23 de novembro, com curadoria do artista visual e fotógrafo Vinicius Rodrigues.
A mostra reúne 18 imagens dedicadas aos orixás cultuados no Brasil, cada uma acompanhada de QR Code com audiodescrição, e é uma realização conjunta da OSCIP Diálogos e do Afoxé Oxum Pandá.
No dia 18 de novembro, acontece a Intervenção Artística com Formação: Técnicas de Customização e Upcycling, ministrada por Alana Barbosa, criadora do brechó Garimpo de Pantera.
A atividade incentiva o reaproveitamento criativo de peças jeans, o consumo consciente e a valorização da moda circular, conectando sustentabilidade e saberes ancestrais.
Já no dia 19 de novembro, das 10h às 12h, será realizada a Oficina de Montagem de Turbantes e Tranças, com a afroempreendedora e artista Paulla Badu, fundadora da marca Badu AfroHair e integrante do grupo Afoxé Oxum Pandá.
A atividade propõe uma vivência de valorização da estética e identidade afro-brasileira.
Encerrando a programação, também no dia 19, às 16h, o público poderá assistir à apresentação do Afoxé Oxum Pandá, grupo fundado em 1995 pelo Babalorixá Genivaldo Barbosa Lemos e por Sandra Guerra.
Com quase três décadas de trajetória, o coletivo é referência na música e cultura afro-brasileira, difundindo o ritmo ijexá e a força da herança africana em Pernambuco.
Com o projeto “Caminhos da Ancestralidade”, a Casa da Cultura reafirma seu compromisso com a valorização da arte negra e com a promoção de um espaço de aprendizado, celebração e pertencimento.
Serviço
Local: Casa da Cultura Luiz Gonzaga (Rua Floriano Peixoto, s/n, Santo Antônio, Recife – PE)
Período: 17 a 23 de novembro
Entrada gratuita
- Exposição “Orixás em Foco: Raízes Afro-brasileiras”
17 a 23 de novembro
Segunda a sábado, das 9h às 17h | Domingo, das 9h às 14h
- Intervenção Artística com Formação: Técnicas de Customização e Upcycling, com Alana Barbosa
18 de novembro | 14h às 17h | Sala J. Soares
Inscrições no local (12 vagas)
- Oficina de Montagem de Turbantes e Tranças, com Paulla Badu
19 de novembro | 10h às 12h
- Apresentação do Afoxé Oxum Pandá
19 de novembro | 16h
Mais informações: (81) 3184-3152 | casadaculturaluizgonzagape@gmail.com