Orquestra Criança Cidadã realiza concerto gratuito em Boa Viagem neste sábado (08/11)

Apresentação gratuita reúne obras clássicas e brasileiras com destaque para solo de oboé na Igreja Batista Emanuel, no bairro de Boa Viagem.

Neste sábado (08/11), a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã realizará um concerto especial na Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, zona sul do Recife. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos, e a apresentação terá início às 18h.

O concerto será conduzido pelo maestro Jadson Dias, que comandará a orquestra em um repertório diversificado, incluindo obras de Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Luiz Gonzaga, Diogo Bazante, Georges Bizet e Arturo Márquez. O solista da noite será o oboé Estevão Douglas Felizardo.

“O repertório que escolhemos mescla grandes clássicos internacionais com a riqueza da música brasileira contemporânea. Esperamos proporcionar ao público uma experiência sonora intensa e memorável”, comenta o maestro Jadson Dias, destacando a importância do acesso gratuito à música para toda a comunidade.

A entrada é gratuita e a classificação é livre para todos os públicos. O calendário completo da Orquestra Criança Cidadã em 2025 está disponível online, no site do projeto social: https://orquestracriancacidada.org.br/concertos.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio master da Caixa Econômica Federal, patrocínio Ouro da Dislub e realização da Funarte e do Governo Federal.

SERVIÇO

Concerto da Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã Data: 08 de novembro de 2025

Horário: 18h

Local: Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, Recife-PE

Classificação: Livre

Patrocínio: Caixa e Governo Federal