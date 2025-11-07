fechar
Agenda | Notícia

Orquestra Criança Cidadã realiza concerto gratuito em Boa Viagem neste sábado (08/11)

Apresentação gratuita reúne obras clássicas e brasileiras com destaque para solo de oboé na Igreja Batista Emanuel, no bairro de Boa Viagem.

Por Thallys Menezes Publicado em 07/11/2025 às 12:02
Orquestra Criança Cidadã
Orquestra Criança Cidadã - Mike Torres / Ascom OCC

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (08/11), a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã realizará um concerto especial na Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, zona sul do Recife. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos, e a apresentação terá início às 18h.

O concerto será conduzido pelo maestro Jadson Dias, que comandará a orquestra em um repertório diversificado, incluindo obras de Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Luiz Gonzaga, Diogo Bazante, Georges Bizet e Arturo Márquez. O solista da noite será o oboé Estevão Douglas Felizardo.

“O repertório que escolhemos mescla grandes clássicos internacionais com a riqueza da música brasileira contemporânea. Esperamos proporcionar ao público uma experiência sonora intensa e memorável”, comenta o maestro Jadson Dias, destacando a importância do acesso gratuito à música para toda a comunidade.

Leia Também

A entrada é gratuita e a classificação é livre para todos os públicos. O calendário completo da Orquestra Criança Cidadã em 2025 está disponível online, no site do projeto social: https://orquestracriancacidada.org.br/concertos.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio master da Caixa Econômica Federal, patrocínio Ouro da Dislub e realização da Funarte e do Governo Federal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

SERVIÇO

Concerto da Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã Data: 08 de novembro de 2025

Horário: 18h

Local: Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, Recife-PE

Classificação: Livre

Patrocínio: Caixa e Governo Federal

Leia também

Nicolas Prattes será o vilão da nova novela das seis da Globo
novelas

Nicolas Prattes será o vilão da nova novela das seis da Globo
Web detona Nicolas Prattes após ator ter nome cotado em nova novela: ‘Ninguém merece’
A Nobreza do Amor

Web detona Nicolas Prattes após ator ter nome cotado em nova novela: ‘Ninguém merece’

Compartilhe

Tags