Literatura e arte conectadas em noite de lançamentos na Arte Plural Galeria

O espaço recebe o lançamento de duas obras complementares: "O mais curto corte", da escritora Sônia Marques, e "Tempo do Meio", de Suzana Azevedo

A Arte Plural Galeria (APG) será palco, nesta segunda-feira (10), de um encontro entre literatura e artes visuais.

O espaço recebe o lançamento simultâneo de duas obras complementares em sensibilidade e expressão artística: “O mais curto corte”, da escritora Sônia Marques, e “Tempo do Meio”, da artista visual Suzana Azevedo.

Com alma olindense e vivências entre Recife, Olinda e Sète, no sul da França, Sônia Marques apresenta um novo livro de poemas que percorre o lúdico, o erótico e o nomadismo como fios condutores.

A obra nasceu de um diálogo com o filólogo Luciano Caetano, que sugeriu à autora escrever em português, convite que resultou em uma coletânea poética marcada pela entrega e pela descoberta.

“Quem se lança nunca sabe o que alcança. E cada vez é uma entrega, uma nova exposição”, reflete Sônia, que lança a obra após passagens pela UFPE e pela Livraria Jardim.

Já “Tempo do Meio”, de Suzana Azevedo, propõe uma travessia entre a poesia e a imagem. Inspirado em sua exposição homônima, o livro entrelaça versos e obras visuais que exploram a passagem do tempo, as memórias e o diálogo entre o passado e o presente.

Doutora em Pintura pela Universidade de Lisboa, Suzana é reconhecida por suas pesquisas em poéticas visuais e, atualmente, participa da mostra “A alegria é a prova dos nove”, em cartaz na própria APG.

A exposição, que poderá ser visitada durante o evento, reúne 16 artistas de diferentes gerações e linguagens, com trabalhos que incluem pinturas, esculturas e fotografias, reforçando o caráter plural e sensorial da noite que une palavra e imagem em celebração à criação artística.