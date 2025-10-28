Dois musicais encantam o Teatro Luiz Mendonça no Recife neste fim de semana

Chapeuzinho de Neve Adormecida apresenta-se no sábado (01) e A Princesa dos Mares — O Musical no domingo (02), ambos às 16h30, com produção da Helena Siqueira Produções.

A Helena Siqueira Produções promete trazer muita alegria e aventura para toda a família no Teatro Luiz Mendonça neste final de semana. Dois musicais voltados ao público familiar retornam aos palcos: Chapeuzinho de Neve Adormecida, no sábado (01), e A Princesa dos Mares — O Musical, no domingo (02), ambos às 16h30.

Para quem ainda não assistiu a Chapeuzinho de Neve Adormecida, esta é uma grande oportunidade. A montagem é totalmente voltada para o público familiar e narra a história de Bia e seu irmão Tom. Ele é um garoto estudioso que gosta muito de ler; ela, uma menina que não se interessa pelos estudos e prefere passar o tempo nas redes sociais. Ao receber seu boletim escolar, Bia descobre que suas notas estão muito baixas e que precisa fazer uma atividade de recuperação: ler diversos contos infantis e apresentar um trabalho sobre eles. Um dos pontos altos do espetáculo é a entrada do Lobo Mau, que, apesar de temido, é o queridinho do público. Com a presença do Lobo e de outras personagens clássicas, a montagem garante diversão para as crianças e para toda a família.

A Princesa dos Mares — O Musical narra a trajetória de uma jovem princesa, filha única do chefe de uma tribo polinésia, que pertence a uma longa linhagem de navegadores e sente uma forte conexão com o mar. A curiosa princesa nunca entendeu por que seu pai proibiu a tribo de navegar. Desde cedo, ouvia da avó a história de um trapaceiro semideus da água e do ar que, ao roubar o coração da deusa criadora da vida, espalhou uma terrível escuridão. Com o tempo, a princesa vê a natureza da ilha definhar e, motivada a salvar sua comunidade, aprende sobre seus antepassados navegantes e descobre o seu chamado: o oceano a escolheu.

Em sua jornada épica em busca de respostas, a princesa tenta persuadir o semideus a devolver o coração da deusa. Pelo caminho encontra figuras inusitadas, vive aventuras épicas e momentos de suspense. Com cenários e figurinos ricos em detalhes e músicas emocionantes, o musical traz uma mensagem de amor à natureza, união familiar, respeito aos oceanos e a importância de honrar a comunidade e as origens.