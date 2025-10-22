Festival U-nite traz grandes atrações da cena eletrônica para o Classic Hall
Classic Hall recebe festival U-nite na próxima sexta (24), um dos maiores festivais de música eletrônica do planeta, com grandes nomes no line-up.
O Classic Hall, em Olinda, será palco de mais uma edição do U-nite, um dos maiores festivais de música eletrônica. O evento ocorre a próxima sexta-feira, 24 de outubro, a partir das 20h.
O U-nite terá apresentações de DJs renomados do Brasil e do exterior, produção de alto nível e estrutura de grandes festivais internacionais. Com 90% dos ingressos já vendidos, restam apenas as últimas entradas, disponíveis no site Bilheteria Digital e na bilheteria física do Classic Hall.
Entre as atrações nacionais estão nomes de destaque no cenário mundial, como Cat Dealers, dupla de irmãos que ajudou a projetar a música eletrônica brasileira para os cinco continentes; Departamento, que vem fazendo o maior sucesso nos maiores eventos de música eletrônica do país; Riascode, que vem ganhando destaque misturando progressive, afro house e melodic techno; além de Wrecked Machines, ícone do psy trance, e Mojjo, que volta a U-Nite depois de entregas épicas que já realizou na label.
Entre as atrações internacionais, o festival recebe a DJ, produtora e vocalista Ashibah, da Dinamarca, conhecida não só por seus sets, mas também por seus vocais. Outra atração aguardada é o duo israelense Vini Vici, referência mundial no psy trance.