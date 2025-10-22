Comédia "O Peru do Cão Coxo", com texto de Ariano Suassuna, chega ao Teatro Arraial
Espetáculo, que já passou por 20 cidades do estado e acumula prêmios, é idealizado pelo Centro de Criação Galpão das Artes, de Limoeiro
Clique aqui e escute a matéria
O espetáculo “O Peru do Cão Coxo” traz o riso e a poesia nordestina para Limoeiro (PE). Idealizado pelo Centro de Criação Galpão das Artes, a peça ganha apresentações no Teatro Arraial Ariano Suassuna na sexta (24) e no sábado (25) de outubro, sempre às 19h.
Com texto de Ariano Suassuna, o espetáculo é uma farsa que mistura cordel, trapaças e humor popular. “O Peru do Cão Coxo” presta homenagem à tradição da comédia farsesca, marcada por personagens caricatos, linguagem viva e crítica social embalada por gargalhadas.
Ambientada no sertão de Taperoá, a história gira em torno de Joaquim Simão, um poeta, e sua esposa Nevinha, que acabam envolvidos em intrigas pelos trapaceiros Aderaldo Catacão e Clarabela. Esta, uma pseudo-intelectual de gosto duvidoso, nutre um amor escancarado por Joaquim, enquanto Aderaldo tenta conquistar Nevinha. Mas os planos dos dois ricos espertalhões não saem como o esperado — e acabam sendo enganados por uma dupla ainda mais ardilosa: Cão Coxo e Cão Caolho.
A montagem é dirigida por Charlon Cabral, com direção musical de Aldemir Freire e direção de arte e figurino de Thiago Freitas, que também assina a criação do cenário ao lado de Cabral.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O espetáculo é mais um fruto da trajetória do Centro de Criação Galpão das Artes, que completa 25 anos de história em 2025. Localizado em Limoeiro, o grupo mantém um teatro próprio, promove formações artísticas e já levou espetáculos para diversos cantos do Brasil e até para o exterior, incluindo apresentações na Universidade de Coimbra, em Portugal.
“O Peru do Cão Coxo” já circulou por 20 municípios pernambucanos e acumula diversos prêmios e reconhecimentos. Entre eles, o de Melhor Figurino, concedido a Thiago Freitas, e a indicação de Melhor Atriz para Gaby Salles, ambos no Janeiro de Grandes Espetáculos 2020; o Prêmio Pernalonga (2022), promovido pela Fundarpe/Governo de Pernambuco; e o Prêmio Ariano Suassuna – Categoria Cultura Popular (2023), também pela Fundarpe/Governo de Pernambuco.
Serviço
Espetáculo: O Peru do Cão Coxo
Quando: Sexta (24) e sábado (25) de outubro
Horário: 19h
Local: Teatro Arraial Ariano Suassuna – Recife/PE
Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
Vendas: https://ticketsimples.com/ingressos/o-peru-do-cao-coxo