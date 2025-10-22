fechar
Agenda | Notícia

Comédia "O Peru do Cão Coxo", com texto de Ariano Suassuna, chega ao Teatro Arraial

Espetáculo, que já passou por 20 cidades do estado e acumula prêmios, é idealizado pelo Centro de Criação Galpão das Artes, de Limoeiro

Por Thallys Menezes Publicado em 22/10/2025 às 19:53 | Atualizado em 22/10/2025 às 20:04
Comédia "O Peru do Cão Coxo"
Comédia "O Peru do Cão Coxo" - Lázaro Santos

Clique aqui e escute a matéria

O espetáculo “O Peru do Cão Coxo” traz o riso e a poesia nordestina para Limoeiro (PE). Idealizado pelo Centro de Criação Galpão das Artes, a peça ganha apresentações no Teatro Arraial Ariano Suassuna na sexta (24) e no sábado (25) de outubro, sempre às 19h.

Com texto de Ariano Suassuna, o espetáculo é uma farsa que mistura cordel, trapaças e humor popular. “O Peru do Cão Coxo” presta homenagem à tradição da comédia farsesca, marcada por personagens caricatos, linguagem viva e crítica social embalada por gargalhadas. 

Ambientada no sertão de Taperoá, a história gira em torno de Joaquim Simão, um poeta, e sua esposa Nevinha, que acabam envolvidos em intrigas pelos trapaceiros Aderaldo Catacão e Clarabela. Esta, uma pseudo-intelectual de gosto duvidoso, nutre um amor escancarado por Joaquim, enquanto Aderaldo tenta conquistar Nevinha. Mas os planos dos dois ricos espertalhões não saem como o esperado — e acabam sendo enganados por uma dupla ainda mais ardilosa: Cão Coxo e Cão Caolho.

A montagem é dirigida por Charlon Cabral, com direção musical de Aldemir Freire e direção de arte e figurino de Thiago Freitas, que também assina a criação do cenário ao lado de Cabral.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O espetáculo é mais um fruto da trajetória do Centro de Criação Galpão das Artes, que completa 25 anos de história em 2025. Localizado em Limoeiro, o grupo mantém um teatro próprio, promove formações artísticas e já levou espetáculos para diversos cantos do Brasil e até para o exterior, incluindo apresentações na Universidade de Coimbra, em Portugal.

“O Peru do Cão Coxo” já circulou por 20 municípios pernambucanos e acumula diversos prêmios e reconhecimentos. Entre eles, o de Melhor Figurino, concedido a Thiago Freitas, e a indicação de Melhor Atriz para Gaby Salles, ambos no Janeiro de Grandes Espetáculos 2020; o Prêmio Pernalonga (2022), promovido pela Fundarpe/Governo de Pernambuco; e o Prêmio Ariano Suassuna – Categoria Cultura Popular (2023), também pela Fundarpe/Governo de Pernambuco.

Serviço

Espetáculo: O Peru do Cão Coxo

Quando: Sexta (24) e sábado (25) de outubro

Horário: 19h

Local: Teatro Arraial Ariano Suassuna – Recife/PE

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

Vendas: https://ticketsimples.com/ingressos/o-peru-do-cao-coxo

Leia também

Compaz Ariano Suassuna promove ação gratuita de saúde e cidadania nesta quarta-feira
Agenda

Compaz Ariano Suassuna promove ação gratuita de saúde e cidadania nesta quarta-feira
Conversas de 1/2 minuto (43) - Escritores
opinião

Conversas de 1/2 minuto (43) - Escritores

Compartilhe

Tags