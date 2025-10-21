Paço do Frevo celebra o fim de semana com shows, rodas de choro e homenagens a João Santhiago

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No último fim de semana de outubro, o Paço do Frevo oferece uma programação especial com show, palestra e bate-papo acerca da manifestação cultural que intitula o museu — equipamento da Prefeitura do Recife, gerido pelo IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Nesta sexta-feira (24), o projeto Hora do Frevo recebe o percussionista Gilú Amaral. No sábado (25), a Escola Pernambucana de Choro realiza uma roda e o concerto-aula “Do Choro ao Frevo”. No mesmo dia, o Observatório do Frevo promove um encontro dedicado à trajetória do compositor e gestor cultural João Santhiago, no Beco dos Boêmios, na Boa Vista. A Escola Paço do Frevo também está com inscrições abertas para o curso de manutenção de instrumentos de sopro.

Na sexta-feira (24), ao meio-dia, o som da percussão toma conta do térreo do museu com o multiartista Gilú Amaral. Fundador da Orquestra Contemporânea de Olinda, Gilú já tocou com Naná Vasconcelos, Ave Sangria, Renata Rosa, Banda de Pau e Corda e Bonsucesso Samba Clube, além de atuar como produtor, compositor e curador do projeto Aurora Instrumental. O acesso é gratuito.

No sábado (25), a Escola Pernambucana de Choro e o maestro, compositor e bandolinista Marco Cézar conduzem uma roda de choro acompanhada da aula-concerto “Do Choro ao Frevo”. O músico propõe um diálogo entre as duas manifestações irmãs, explorando suas origens, linguagens e intersecções históricas. A atividade acontece às 11h, no terceiro andar do museu, com acesso mediante ingresso do Paço.

Ainda no sábado (25), o Observatório do Frevo presta homenagem a João Santhiago, compositor, gestor cultural e articulador comunitário que fez do Frevo uma ferramenta de resistência e transformação social. O encontro, mediado por Tábida Fernandes, conta com os maestros José Amaro e Ademir Araújo (Formiga) e acontece no Beco dos Boêmios, na Boa Vista. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia.

Oficina

A Escola Paço do Frevo está com inscrições abertas para o Curso Intensivo de Manutenção e Reparo de Instrumentos de Sopro, ministrado pelo maestro Aló. Com duração de 24 horas, divididas entre os dias 7, 8 e 9 de novembro, a oficina oferece um mergulho prático nas técnicas de cuidado com instrumentos musicais — da desmontagem e solda à lubrificação e higienização. Voltada para músicos, bandas e profissionais independentes, a formação propõe uma experiência técnica essencial para manter viva a sonoridade dos metais e palhetas do frevo. O investimento é de R$ 150, com 20 vagas disponíveis e possibilidade de bolsa. As inscrições podem ser feitas neste link.

Sobre o Paço do Frevo

O Paço do Frevo é o centro de referência na preservação e valorização do frevo, reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco e do Brasil pelo Iphan. O museu atua nas áreas de pesquisa, formação em dança e música e difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas. É um equipamento da Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do IDG. Em 2025, conta com o patrocínio de Nubank e Eletrobras (mantenedores), além do Mercado Livre, Instituto Cultural Vale e SulAmérica, e o apoio do Itaú, White Martins, Globo e LATAM Airlines, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Hora do Frevo – Show com Gilú Amaral

24 de outubro (sexta-feira), 12h

Térreo do Paço do Frevo

Acesso gratuito





Roda de Choro e Aula-concerto “Do Choro ao Frevo”

25 de outubro (sábado), 11h

3º andar do Paço do Frevo

Acesso mediante ingresso do museu (R$ 10 / R$ 5 meia)





Observatório do Frevo – João Santhiago: Frevo, comunidade e trajetória de vida

Com os maestros José Amaro e Ademir Araújo (Formiga), mediação de Tábida Fernandes

25 de outubro (sábado), 15h

Beco dos Boêmios – Rua Porto Rico, 34, Boa Vista

Acesso gratuito, mediante inscrição prévia





Curso Intensivo de Manutenção e Reparo de Instrumentos com Maestro Aló

7, 8 e 9 de novembro | 9h às 17h

Sala Capiba – 1º andar do Paço do Frevo

R$ 150 (20 vagas para maiores de 18 anos) | Inscrições e bolsas aqui



