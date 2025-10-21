Fusca original de “O Agente Secreto" ganha exposição no Shopping ETC

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Filme de Kleber Mendonça Filho foi o escolhido para disputar uma vaga no Oscar como 'Melhor Filme Internacional' e estreia em 6 de novembro.

Clique aqui e escute a matéria

Nostálgico, estiloso e charmoso. Essas são algumas das qualidades do fusca amarelo original utilizado em “O Agente Secreto”, filme brasileiro, interpretado por Wagner Moura.

Para celebrar a pré-estreia da obra, em sessão especial, o fusca, elemento chave da história, será uma exposição, promovida pela Moviemax Rosa e Silva, em parceria com o Shopping ETC, nos Aflitos, na noite do próximo sábado (25).

Uma das primeiras cenas do filme, ambientada no Recife nos anos de 1970 é a chegada do protagonista Marcelo, interpretado por Wagner Moura, que surge no ‘amarelinho’ de 1972.

Na produção, o ator vive um especialista em tecnologia. Ao chegar na capital pernambucana durante a Ditadura Militar, o homem misterioso descobre segredos da história da cidade e passa a viver novos capítulos.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MOVIEMAX ROSA e SILVA (@moviemaxrosaesilva)





“Trazer para o nosso shopping um item exclusivo, um pedacinho da produção de ‘O Agente Secreto’, que fez parte do novo filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho é uma oportunidade única de aproximar o público da sétima arte e valorizar o cinema local. Que nossos clientes possam registrar esse momento especial e guardar uma lembrança única, pois essa é uma experiência que mistura cultura, arte e entretenimento” destaca o coordenador de marketing do ETC, Gildo Marcelino.

O fusca ficará estacionado em frente ao shopping, na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, nos Aflitos; com exibição e disponível para fotos, apenas neste sábado, das 19h às 21h.

“Ter um filme como O Agente Secreto em nosso circuito é motivo de orgulho não só pela qualidade artística, mas também pelo impacto que ele traz para o mercado exibidor brasileiro. É uma produção nacional que une prestígio internacional, reconhecimento da crítica e grande interesse do público”, acrescenta Rafaela Souza Leão, gerente de marketing do Moviemax.

O filme “O Agente Secreto” , que chega às telonas no dia 6 de novembro, tem a direção do pernambucano Kleber Mendonça Filho e foi o escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional.

SERVIÇO

Fusca original de “O Agente Secreto" ganha exposição no Shopping ETC

QUANDO: sábado (25/10), das 19h às 21h

ONDE: em frente ao Shopping ETC, na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, nos Aflitos, no Recife

ACESSO: gratuito

MAIS INFORMAÇÕES: @shoppingetcoficial e ou @moviemaxrosaesilva