Fusca original de "O Agente Secreto" ganha exposição no Shopping ETC

Filme de Kleber Mendonça Filho foi o escolhido para disputar uma vaga no Oscar como 'Melhor Filme Internacional' e estreia em 6 de novembro.

Por Thallys Menezes Publicado em 21/10/2025 às 19:43
Exposição no shopping ETC
Exposição no shopping ETC - Rafaela Leão

Nostálgico, estiloso e charmoso. Essas são algumas das qualidades do fusca amarelo original utilizado em “O Agente Secreto”, filme brasileiro, interpretado por Wagner Moura.

Para celebrar a pré-estreia da obra, em sessão especial, o fusca, elemento chave da história, será uma exposição, promovida pela Moviemax Rosa e Silva, em parceria com o Shopping ETC, nos Aflitos, na noite do próximo sábado (25).

Uma das primeiras cenas do filme, ambientada no Recife nos anos de 1970 é a chegada do protagonista Marcelo, interpretado por Wagner Moura, que surge no ‘amarelinho’ de 1972.

Na produção, o ator vive um especialista em tecnologia. Ao chegar na capital pernambucana durante a Ditadura Militar, o homem misterioso descobre segredos da história da cidade e passa a viver novos capítulos.

 
 
 
“Trazer para o nosso shopping um item exclusivo, um pedacinho da produção de ‘O Agente Secreto’, que fez parte do novo filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho é uma oportunidade única de aproximar o público da sétima arte e valorizar o cinema local. Que nossos clientes possam registrar esse momento especial e guardar uma lembrança única, pois essa é uma experiência que mistura cultura, arte e entretenimento” destaca o coordenador de marketing do ETC, Gildo Marcelino.

O fusca ficará estacionado em frente ao shopping, na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, nos Aflitos; com exibição e disponível para fotos, apenas neste sábado, das 19h às 21h.

“Ter um filme como O Agente Secreto em nosso circuito é motivo de orgulho não só pela qualidade artística, mas também pelo impacto que ele traz para o mercado exibidor brasileiro. É uma produção nacional que une prestígio internacional, reconhecimento da crítica e grande interesse do público”, acrescenta Rafaela Souza Leão, gerente de marketing do Moviemax.

O filme “O Agente Secreto” , que chega às telonas no dia 6 de novembro, tem a direção do pernambucano Kleber Mendonça Filho e foi o escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional. 

SERVIÇO

Fusca original de “O Agente Secreto" ganha exposição no Shopping ETC

QUANDO: sábado (25/10), das 19h às 21h

ONDE: em frente ao Shopping ETC, na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, nos Aflitos, no Recife

ACESSO: gratuito

MAIS INFORMAÇÕES: @shoppingetcoficial e ou @moviemaxrosaesilva

