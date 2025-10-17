fechar
III Encontro Suzuki de Pernambuco celebra 36 anos do método que transformou o ensino musical no Nordeste

O evento reunirá crianças, jovens e adultos de várias cidades para um dia inteiro de apresentações, oficinas e vivências musicais

Por Adige Silva Publicado em 17/10/2025 às 20:19
III Encontro Suzuki de Pernambuco celebra 36 anos
III Encontro Suzuki de Pernambuco celebra 36 anos - Leandro Lima/Divulgação

A música vai tomar conta do Recife no dia 22 de novembro, durante o III Encontro Suzuki de Pernambuco, que celebra os 36 anos da chegada do Método Suzuki ao Nordeste. O evento reunirá crianças, jovens e adultos de várias cidades para um dia inteiro de apresentações, oficinas e vivências musicais, na Igreja Batista de Casa Amarela.

Mais do que um encontro artístico, a data celebra a trajetória de uma filosofia japonesa que revolucionou o ensino da música no Brasil. Criado pelo educador Shinichi Suzuki, o método parte da ideia de que toda criança é capaz de aprender música da mesma forma que aprende a falar — por meio da escuta, do afeto e da prática constante.

A expectativa é reunir dezenas de alunos e professores de violino, viola, violoncelo e contrabaixo, vindos de diferentes escolas, projetos sociais e cidades da região. Durante o evento, o público poderá acompanhar ensaios coletivos, apresentações em grupo e momentos de integração entre famílias e educadores.

Serviço:

  • Local: Igreja Batista de Casa Amarela — Rua Paula Batista, 348, Recife-PE
  • Data: 22 de novembro de 2025
  • Atividades formativas: a partir de 25 de outubro
  • Inscrição: R$ 35,00
  • Contato: centrosuzukipe@gmail.com

