III Encontro Suzuki de Pernambuco celebra 36 anos do método que transformou o ensino musical no Nordeste

O evento reunirá crianças, jovens e adultos de várias cidades para um dia inteiro de apresentações, oficinas e vivências musicais

A música vai tomar conta do Recife no dia 22 de novembro, durante o III Encontro Suzuki de Pernambuco, que celebra os 36 anos da chegada do Método Suzuki ao Nordeste. O evento reunirá crianças, jovens e adultos de várias cidades para um dia inteiro de apresentações, oficinas e vivências musicais, na Igreja Batista de Casa Amarela.



Mais do que um encontro artístico, a data celebra a trajetória de uma filosofia japonesa que revolucionou o ensino da música no Brasil. Criado pelo educador Shinichi Suzuki, o método parte da ideia de que toda criança é capaz de aprender música da mesma forma que aprende a falar — por meio da escuta, do afeto e da prática constante.

A expectativa é reunir dezenas de alunos e professores de violino, viola, violoncelo e contrabaixo, vindos de diferentes escolas, projetos sociais e cidades da região. Durante o evento, o público poderá acompanhar ensaios coletivos, apresentações em grupo e momentos de integração entre famílias e educadores.

Serviço:

