Marília Didier marca presença em exposições de arte em Pernambuco

Neste mês de outubro, suas obras estiveram em exposições renomadas, incluindo ArtPe, CasaCor Pernambuco e a 24ª edição da Expo de Artes do Imip

Por Bruna Oliveira Publicado em 16/10/2025 às 16:52
Marília Didier marca presença em exposições de arte em Pernambuco - @qorpo @ walter_dias

Com mais de 30 anos dedicados à criação artística, Marília Didier tem intensificado sua presença em mostras em Pernambuco.

Na participação da Expo do Imip, da qual marca presença pela décima vez, a artista divide espaço com nomes consagrados e novos talentos da cena pernambucana, reafirmando sua importância e consistência no cenário das artes locais.

Conhecida por seu estilo abstrato e expressivo, Marília imprime em suas telas traços rápidos e gestuais, capazes de traduzir emoções, movimento e intensidade.

Suas obras de grandes dimensões envolvem o público em um universo vibrante de cores e formas impactantes, consolidando sua identidade artística única e inconfundível.

Em novembro, a atuação de Marília Didier se expande para Maceió, onde participará de mais uma mostra de artes na Unium Automação e Sonorização, levando seu trabalho a novos públicos e reforçando sua trajetória consolidada.

