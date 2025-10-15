Le Sacre du Sucre: Cie Trilogie Lénablou retorna ao Recife com espetáculo inédito
Bailarina Lénablou reflete sobre a cana-de-açúcar e identidades afro-caribenhas no 28º Festival Internacional de Dança do Recife.
Após uma imersão de 20 dias em residência artística em Pernambuco e apresentações em outras cidades do país, a bailarina, pesquisadora e coreógrafa guadalupense Lénablou retorna ao Recife junto à Cie Trilogie Lénablou para apresentar, no dia 18 de outubro, o espetáculo inédito "Le Sacre du Sucre" (A Sagração do Açúcar, em livre tradução), no Teatro do Parque.
A apresentação marca o último ato da presença da artista na Temporada França-Brasil 2025 e integra também a programação do 28º Festival Internacional de Dança do Recife, em parceria local com a Prefeitura do Recife. Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis para retirada no teatro uma hora antes do espetáculo.
Criadora da Techni’ka - metodologia de ensino e criação inspirada no Gwoka, prática cultural de Guadalupe reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade -, Lénablou propõe em "Le Sacre du Sucre" uma reflexão sobre o papel da cana-de-açúcar na formação das identidades caribenhas. Na obra, a planta se transforma em símbolo de uma história atravessada por dor, resistência e memória coletiva, evocando imagens que convidam o público a confrontar as diferenças e reconhecer as conexões entre os povos afro-diaspóricos.
A performance conta com a presença dos músicos Félix Flauzin e Allan Blou e se baseia em três conceitos essenciais do Gwoka: o lawonn (círculo), representação de uma sociedade própria dos afrodescendentes, à margem do sistema; o makè-dansè (relação entre bailarino e tamborileiro), metáfora da relação com o outro; e o bigidi, máxima que define um corpo que cambaleia, mas não cai, assinatura da escrita coreográfica da artista.
“Participar da Temporada França-Brasil 2025, em parceria com a Oficina Francisco Brennand, tem sido uma grande oportunidade para mim, como artista e pesquisadora. Além de mostrar meu trabalho coreográfico para o público brasileiro, a residência me permitiu ir muito além, aprofundando a pesquisa sobre a estética caribenha e o diálogo com as tradições afro-brasileiras”, destaca Lénablou.
"Le Sacre du Sucre" conclui a passagem da Cie Trilogie Lénablou por Pernambuco dentro do projeto "Entre os mares eu dancei", uma iniciativa desenvolvida para a Temporada França-Brasil 2025 em parceria entre a Oficina Francisco Brennand, a L’Artchipel - Scène Nationale de la Guadeloupe e a Cie Trilogie Lénablou, com apoio do Governo da França, por meio do Instituto Francês e do Consulado da França no Recife.
Sobre a Oficina Francisco Brennand
Transformada em instituto cultural sem fins lucrativos em 2019, a Oficina Francisco Brennand preserva o legado do artista que lhe dá nome e promove práticas artísticas, educativas e culturais contemporâneas. Localizada na Mata da Várzea, no Recife, abriga um vasto conjunto de obras, espaços expositivos internos e externos, conjuntos escultóricos monumentais, jardins projetados por Roberto Burle Marx e uma reserva técnica. Fundada em 1971, inclui ateliês, edificações fabris, uma capela projetada por Paulo Mendes da Rocha e Eduardo Colonelli, além de um café-restaurante e uma unidade de apoio no Bairro do Recife, a Casa Zero.
Serviço
Cie Trilogie Lénablou apresenta "Le Sacre du Sucre" durante o 28º Festival Internacional de Dança do Recife
Quando: 18 de outubro (sábado), às 20h
Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)
Ingressos: gratuito, com retirada 1h antes na bilheteria do Teatro