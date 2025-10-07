Classic Hall traz aguardada turnê de Veigh em novembro; ingressos já estão à venda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veigh desembarca no Recife com turnê de disco que alcançou o Top 3 Global do Spotify e alcançou mais de 10 milhões de streams em estreia.

O rapper Veigh traz ao Recife sua nova turnê, EVOM Tour, que chega ao Classic Hall no dia 1º de novembro.

O projeto marca a primeira grande turnê do artista e apresenta, pela primeira vez ao vivo, as músicas do álbum Eu Venci o Mundo, além de sucessos que consolidaram seu nome no cenário nacional.

Os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria Digital, na bilheteria do Classic Hall e nas Lojas Esposende dos shoppings Tacaruna, RioMar e Recife.

Veigh chega ao Classic Hall com a turnê EVOM

Nos últimos anos, o palco recebeu Matuê e Filipe Ret e, em novembro, será a vez de Veigh desembarcar com a turnê “EVOM”. Assim, o espaço consolida sua trajetória recente reunindo os três maiores artistas do gênero no país.

A EVOM Tour deve passar por dez estados brasileiros até o fim de 2025, incluindo Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro.

Lançado recentemente, o disco alcançou o Top 3 Global do Spotify e ultrapassou 10 milhões de streams em 24 horas. A obra propõe uma reflexão sobre conquistas e dilemas que acompanham o sucesso, trazendo o duplo significado de vencer o mundo material e também os conflitos internos, mantendo-se fiel à essência.

"Essa turnê é um marco na minha vida e carreira. É a primeira vez que faço um projeto desse porte", afirmou Veigh.

O show promete uma produção de grande impacto, com forte apelo visual e presença de dança. Veigh já se apresentou em festivais como The Town e Rock in Rio (Brasil e Lisboa) e acumula seis turnês internacionais.

Acesse a venda de ingressos na bilheteria digital clicando aqui.