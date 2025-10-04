Projeto Somos Uôge promove workshop Conexões Criativas em Boa Viagem
O encontro reuniu empreendedores da economia criativa e circular, com foco em mentoria, conexões de mercado e fortalecimento local
Clique aqui e escute a matéria
O Projeto Somos Uôge lançou o workshop Conexões Criativas na última quinta-feira (2), em Boa Viagem, com o objetivo de dar visibilidade a pequenos negócios da economia criativa e circular, além de construir pontes entre empreendedores e corporações.
Realizado na Arbor Cortinas, o primeiro encontro contou com uma escuta ativa para conhecer os negócios e processos dos empreendedores selecionados, seguida de uma mentoria voltada para a formatação de apresentações e pitches.
Essa etapa será a base para a segunda fase do projeto, quando os participantes irão expor seus produtos e serviços a empresas convidadas.
Com curadoria de Mariana Rocha, idealizadora do Somos Uôge e diretora da PRO Live MKT, a ação também reuniu nomes como Mariana Moura, fundadora e CEO da Evoa Academy, Isabel Nascimento, CEO da Arbor Cortinas e da Love Trash, e Isabella de Roldão, Secretária de Trabalho e Qualificação Profissional da Prefeitura do Recife.
“O foco principal está no S – Social, já que promove o fortalecimento de pequenos negócios locais, inclusão e geração de oportunidades. Contudo, por envolver empreendedores da economia criativa e circular, também há reflexos no E – Environmental, pois muitos negócios trabalham com sustentabilidade, reaproveitamento de materiais e responsabilidade socioambiental”, afirma Mariana.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A primeira fase foi direcionada a empreendedores da Escola de Empreendedorismo do Desenvolve Recife, ligada à Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional.
Participaram Vih Nascimento (@vih.designer), com esculturas em papel e papercraft lowpoly; Dona Fofa (@donafofartesanal), de biscoitos amanteigados artesanais; Ateliê Magnolia (@cheiro.de.magnolia), com foco em perfumaria e autocuidado; Caio Brito (@cabritocriativo), artesão inspirado em Pernambuco e Nordeste; e o ceramista Ed Cabral (@ceramista_edcabral), que transita entre arte figurativa contemporânea, popular e moderna.
Além da mentoria, o encontro trabalhou curadoria, acompanhamento de processos, integração entre parceiros, mentores e empreendedores, além do registro da experiência.
“É possível perceber que o fortalecimento do ecossistema empreendedor local desempenha um papel essencial ao estimular negócios criativos e sustentáveis. A conexão entre diferentes esferas, como empreendedores, corporações, poder público e sociedade, amplia as oportunidades reais de mercado, abrindo portas para pequenos produtores se tornarem fornecedores de grandes empresas. Além disso, valorizar a cultura e a identidade regional por meio de negócios enraizados em saberes locais, como artesanato, gastronomia e arte, é um aspecto que merece destaque”, completa Mariana.