fechar
Agenda | Notícia

Henry Freitas grava DVD 'Paralelos' nesta quarta-feira (24) no Recife

Henry Freitas grava DVD 'Paralelos' nesta quarta (24), na Várzea, zona oeste do Recife, com participações de Zé Vaqueiro, Lauana Prado e Léo Foguete

Por Anderson Alves Publicado em 24/09/2025 às 8:18
Imagem do cantor Henry Freitas
Imagem do cantor Henry Freitas - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira, 24 de setembro, às 20h, o cantor Henry Freitas, um dos grandes nomes do forró da atualidade, realiza a gravação de seu novo DVD intitulado "Paralelos", na Coudelaria Souza Leão, no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. O projeto promete surpreender o público não apenas pelo repertório inédito, mas também pela grandiosidade da produção.

O show contará com participações especiais de peso: Lauana Prado, dona de hits apaixonados que dominam as playlists de sertanejo; Zé Vaqueiro, fenômeno do piseiro e interprete de hits como 'Fica Comigo', 'Eu tenho medo' e 'Volta Comigo BB'; e Léo Foguete, figura presente na cena forrozeira. A união desses nomes promete uma noite de celebração musical e grandes surpresas.

Cenário grandioso e repertório inédito

O cenário do DVD é o maior já montado na carreira de Henry Freitas. São três ambientes diferentes em um só, com impressionantes 28 metros de cena, 30 metros de largura e 6 metros de altura. Para dar vida ao espetáculo, a produção utiliza 263 metros de LED e 700 equipamentos de luz, transformando o espaço em um verdadeiro espetáculo audiovisual.

No repertório, os fãs poderão conferir 15 músicas, sendo 11 inéditas e 4 regravações. A proposta de "Paralelos" é traduzir a essência de Henry: um artista versátil, capaz de transitar com naturalidade entre canções românticas e faixas mais animadas, sempre com a autenticidade que conquistou muitos fãs em todo o Brasil.

Bastidores de uma superprodução

A direção e produção estão nas mãos de Fred Siqueira e da Creative Studio, equipe responsável pela turnê “Jorge e Mateus 20 anos” e também envolvida em grandes projetos de artistas como Ana Castela e Luan Santana

Henry Freitas

Nascido no Recife, Henry Freitas é hoje uma das vozes mais promissoras do forró. O artista ganhou destaque nacional em 2023 com o álbum “Terapia 1000%” e com a versão em forró da música “Tem Café”, que viralizou nas redes.

Henry entrou para a história da música brasileira ao conquistar simultaneamente o 1º e o 2º lugar no Top 50 Brasil do Spotify.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em 2024, lançou o projeto ao vivo “Tudo Vira Terapia”, com colaborações de Pedro Sampaio e Xand Avião, além do EP “Toca Que Eu Quero Ouvir”, que trouxe sucessos como “Imã de Problema” e “Toque de Romance”.

Leia também

Espaço Ciência participa da 19ª edição da Primavera dos Museus com oficinas e atividades
EVENTOS

Espaço Ciência participa da 19ª edição da Primavera dos Museus com oficinas e atividades
Samba ocupa o Catamaran com a "Rezzenha da Cia"
EVENTOS NO RECIFE

Samba ocupa o Catamaran com a "Rezzenha da Cia"

Compartilhe

Tags