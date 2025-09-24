Henry Freitas grava DVD 'Paralelos' nesta quarta-feira (24) no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Henry Freitas grava DVD 'Paralelos' nesta quarta (24), na Várzea, zona oeste do Recife, com participações de Zé Vaqueiro, Lauana Prado e Léo Foguete

Nesta quarta-feira, 24 de setembro, às 20h, o cantor Henry Freitas, um dos grandes nomes do forró da atualidade, realiza a gravação de seu novo DVD intitulado "Paralelos", na Coudelaria Souza Leão, no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. O projeto promete surpreender o público não apenas pelo repertório inédito, mas também pela grandiosidade da produção.

O show contará com participações especiais de peso: Lauana Prado, dona de hits apaixonados que dominam as playlists de sertanejo; Zé Vaqueiro, fenômeno do piseiro e interprete de hits como 'Fica Comigo', 'Eu tenho medo' e 'Volta Comigo BB'; e Léo Foguete, figura presente na cena forrozeira. A união desses nomes promete uma noite de celebração musical e grandes surpresas.

Cenário grandioso e repertório inédito

O cenário do DVD é o maior já montado na carreira de Henry Freitas. São três ambientes diferentes em um só, com impressionantes 28 metros de cena, 30 metros de largura e 6 metros de altura. Para dar vida ao espetáculo, a produção utiliza 263 metros de LED e 700 equipamentos de luz, transformando o espaço em um verdadeiro espetáculo audiovisual.

No repertório, os fãs poderão conferir 15 músicas, sendo 11 inéditas e 4 regravações. A proposta de "Paralelos" é traduzir a essência de Henry: um artista versátil, capaz de transitar com naturalidade entre canções românticas e faixas mais animadas, sempre com a autenticidade que conquistou muitos fãs em todo o Brasil.

Bastidores de uma superprodução

A direção e produção estão nas mãos de Fred Siqueira e da Creative Studio, equipe responsável pela turnê “Jorge e Mateus 20 anos” e também envolvida em grandes projetos de artistas como Ana Castela e Luan Santana.

Henry Freitas

Nascido no Recife, Henry Freitas é hoje uma das vozes mais promissoras do forró. O artista ganhou destaque nacional em 2023 com o álbum “Terapia 1000%” e com a versão em forró da música “Tem Café”, que viralizou nas redes.

Henry entrou para a história da música brasileira ao conquistar simultaneamente o 1º e o 2º lugar no Top 50 Brasil do Spotify.

Em 2024, lançou o projeto ao vivo “Tudo Vira Terapia”, com colaborações de Pedro Sampaio e Xand Avião, além do EP “Toca Que Eu Quero Ouvir”, que trouxe sucessos como “Imã de Problema” e “Toque de Romance”.