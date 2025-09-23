fechar
Agenda | Notícia

Raphaela Santos, Os Neiffs e Calcinha Preta agitam cidade de Jaqueira, na Mata Sul

A cerca de 140 km da capital Recife, com aproximadamente 13 mil habitantes, a cidade terá shows gratuitos neste próximo final de semana

Por Guilherme Gusmão Publicado em 23/09/2025 às 14:14
A festa de Emancipação Política do município de Jaqueira começa nesta quinta (25) e segue até a segunda (29)
A festa de Emancipação Política do município de Jaqueira começa nesta quinta (25) e segue até a segunda (29) - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A cidade de Jaqueira, localizada na Mata Sul de Pernambuco, inicia nesta quinta-feira (25) as comemorações pelos 30 anos de sua Emancipação Política.

A festa se estende até a segunda-feira (29) com uma programação diversificada, que inclui cultos, missa, desfile cívico e shows gratuitos no Pátio de Eventos.

Com o tema “Jaqueira, há 30 anos dissemos sim: uma História escrita com Amor!”, a celebração homenageia o plebiscito popular de 1995 que oficializou Jaqueira como município.

“Celebraremos nesta semana o de aniversário de nossa amada Jaqueira com muita alegria. Este é o período de reviver nossa história, a história de quem disse sim pelo futuro de nossa cidade. Da maior prova de amor dos filhos da terra. Contamos com a participação de todos da região. Venham curtir nossa programação e fazer parte desta história de 30 anos", destacou a prefeita do munícipio, Ridete Pellegrino.

Programação completa

Quarta-feira, 25 de setembro

Culto em Ação de Graças
19h – Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Centro de Jaqueira
Participações: Mayra Carvalho e Ivonaldo Albuquerque

Sexta-feira, 26 de setembro

Desfile Cívico
14h – Centro da cidade

Sábado, 27 de setembro – Shows no Pátio de Eventos

21h – Conde Só Brega
23h – Neif
0h – Rafaela Santos

Domingo, 28 de setembro – Shows no Pátio de Eventos

21h – Victor Santos
23h – Tuca Barros
0h – Calcinha Preta

Segunda-feira, 29 de setembro

Missa em Ação de Graças
17h – Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida
Em seguida: corte do bolo comemorativo

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

'Quem escuta, se apaixona e não para mais': Raphaela Santos comenta a recepção do brega pernambucano pelo Brasil
MÚSICA

'Quem escuta, se apaixona e não para mais': Raphaela Santos comenta a recepção do brega pernambucano pelo Brasil
'Tenho certeza de que 2025 é o ano do brega', diz Raphaela Santos, que grava DVD com Safadão e Joelma
MÚSICA

'Tenho certeza de que 2025 é o ano do brega', diz Raphaela Santos, que grava DVD com Safadão e Joelma

Compartilhe

Tags