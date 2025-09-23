Raphaela Santos, Os Neiffs e Calcinha Preta agitam cidade de Jaqueira, na Mata Sul

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cerca de 140 km da capital Recife, com aproximadamente 13 mil habitantes, a cidade terá shows gratuitos neste próximo final de semana

A cidade de Jaqueira, localizada na Mata Sul de Pernambuco, inicia nesta quinta-feira (25) as comemorações pelos 30 anos de sua Emancipação Política.

A festa se estende até a segunda-feira (29) com uma programação diversificada, que inclui cultos, missa, desfile cívico e shows gratuitos no Pátio de Eventos.

Com o tema “Jaqueira, há 30 anos dissemos sim: uma História escrita com Amor!”, a celebração homenageia o plebiscito popular de 1995 que oficializou Jaqueira como município.

“Celebraremos nesta semana o de aniversário de nossa amada Jaqueira com muita alegria. Este é o período de reviver nossa história, a história de quem disse sim pelo futuro de nossa cidade. Da maior prova de amor dos filhos da terra. Contamos com a participação de todos da região. Venham curtir nossa programação e fazer parte desta história de 30 anos", destacou a prefeita do munícipio, Ridete Pellegrino.

Programação completa

Quarta-feira, 25 de setembro



Culto em Ação de Graças

19h – Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Centro de Jaqueira

Participações: Mayra Carvalho e Ivonaldo Albuquerque

Sexta-feira, 26 de setembro



Desfile Cívico

14h – Centro da cidade

Sábado, 27 de setembro – Shows no Pátio de Eventos



21h – Conde Só Brega

23h – Neif

0h – Rafaela Santos

Domingo, 28 de setembro – Shows no Pátio de Eventos



21h – Victor Santos

23h – Tuca Barros

0h – Calcinha Preta

Segunda-feira, 29 de setembro



Missa em Ação de Graças

17h – Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida

Em seguida: corte do bolo comemorativo