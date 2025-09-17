Damas da Arte: Olinda recebe 1ª edição do Festival de Cultura Popular nos dias 03, 04 e 05 de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com inscrições gratuitas pelo Sympla, o evento reúne artistas locais e nacionais, feira de artesãs, workshops e apresentações acessíveis

Já estão abertas as inscrições para quem deseja participar das atividades da 1ª edição do Damas da Arte – Festival de Cultura Popular, que será realizado nos dias 03, 04 e 05 de outubro, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Os ingressos gratuitos para workshops, painéis de discussão e palestras estão disponíveis pela plataforma Sympla, com vagas limitadas à capacidade do espaço.

O festival marca um importante encontro de mulheres das artes, promovendo o protagonismo feminino em diversas manifestações culturais e fortalecendo o intercâmbio entre artistas pernambucanas e convidadas de outros estados. Entre os destaques já confirmados estão Mestra Nice Teles (Condado/PE), Mestra Joana Cavalcante (Recife/PE), Mestra Ana Lúcia (Olinda/PE), Junia Jun (DF), Luana Flores (PB) e Poli (PE), além de muitas outras atrações.

As atividades formativas contarão com intérpretes de Libras, garantindo acessibilidade comunicacional. Já as apresentações artísticas, que encerram a programação de cada dia, terão acesso livre ao público, sem necessidade de inscrição — uma iniciativa para ampliar a difusão da arte independente e promover o diálogo entre diferentes cenas culturais.

Feira Damas da Arte

Com o objetivo de dar maior visibilidade às artistas independentes do estado, o festival contará também com a Feira Damas da Arte. A estrutura será instalada durante os três dias, ocupando o hall e o jardim do Centro Cultural, com exposição e venda dos produtos confeccionados pelas artesãs. Ao todo, mais de 160 artistas se inscreveram para participar da feira; a seleção ocorrerá por curadoria e os nomes das contempladas serão divulgados no dia 20 de setembro.