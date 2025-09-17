fechar
Damas da Arte: Olinda recebe 1ª edição do Festival de Cultura Popular nos dias 03, 04 e 05 de outubro

Com inscrições gratuitas pelo Sympla, o evento reúne artistas locais e nacionais, feira de artesãs, workshops e apresentações acessíveis

Por Catêrine Costa Publicado em 17/09/2025 às 18:39
Damas da Arte – Festival de Cultura Popular
Damas da Arte – Festival de Cultura Popular - Divulgação

Já estão abertas as inscrições para quem deseja participar das atividades da 1ª edição do Damas da Arte – Festival de Cultura Popular, que será realizado nos dias 03, 04 e 05 de outubro, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Os ingressos gratuitos para workshops, painéis de discussão e palestras estão disponíveis pela plataforma Sympla, com vagas limitadas à capacidade do espaço.

O festival marca um importante encontro de mulheres das artes, promovendo o protagonismo feminino em diversas manifestações culturais e fortalecendo o intercâmbio entre artistas pernambucanas e convidadas de outros estados. Entre os destaques já confirmados estão Mestra Nice Teles (Condado/PE), Mestra Joana Cavalcante (Recife/PE), Mestra Ana Lúcia (Olinda/PE), Junia Jun (DF), Luana Flores (PB) e Poli (PE), além de muitas outras atrações.

As atividades formativas contarão com intérpretes de Libras, garantindo acessibilidade comunicacional. Já as apresentações artísticas, que encerram a programação de cada dia, terão acesso livre ao público, sem necessidade de inscrição — uma iniciativa para ampliar a difusão da arte independente e promover o diálogo entre diferentes cenas culturais.

Feira Damas da Arte

Com o objetivo de dar maior visibilidade às artistas independentes do estado, o festival contará também com a Feira Damas da Arte. A estrutura será instalada durante os três dias, ocupando o hall e o jardim do Centro Cultural, com exposição e venda dos produtos confeccionados pelas artesãs. Ao todo, mais de 160 artistas se inscreveram para participar da feira; a seleção ocorrerá por curadoria e os nomes das contempladas serão divulgados no dia 20 de setembro.

Serviço

Evento: Damas da Arte – Festival de Cultura Popular
Data: 03, 04 e 05 de outubro de 2025
Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa – Largo do Varadouro, s/n – Olinda (PE)
Ingressos: Gratuitos (pelo Sympla, com vagas limitadas às atividades formativas): https://l1nq.com/damasdaartefestival
Horários: Sexta e sábado a partir das 14h | Domingo a partir das 13h
Classificação: Livre

