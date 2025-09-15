Oficina Francisco Brennand sedia intercâmbio com coreógrafa de Guadalupe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espaço também de produção de pensamento e pesquisa, a Oficina Francisco Brennand se insere na programação oficial da Temporada França-Brasil 2025, que celebra 200 anos de relações diplomáticas e culturais entre os dois países, recebendo a coreógrafa, pesquisadora e referência em dança afro-caribenha Lénablou para uma residência de pesquisa e intercâmbio cultural.

Executado ao longo de setembro e outubro, o projeto “Entre os mares eu dancei” realiza um intercâmbio inédito entre Pernambuco e Guadalupe, região ultramarina francesa no Caribe, conectando as expressões corporais locais às práticas e pensamentos que desafiam fronteiras coloniais, estabelecendo pontes e novas rotas entre diferentes diásporas africanas.

Desenvolvido pela Oficina Francisco Brennand, do lado brasileiro, em parceria com o Artchipel – Scène Nationale de la Guadeloupe e a Cie Trilogie Lénablou, do lado francês, o projeto propõe a criação de uma cartografia sensível entre as duas regiões, consolidando elos culturais, antropológicos, históricos e estéticos. Ambos compartilham um passado comum, colonial e açucareiro, mas que vêm se forjando, desde sempre, a partir da arte – jamais separada da vida. Em resposta a esses processos, danças, músicas e expressões artísticas emergiram como formas de inteligência, resistência e preservação de identidades, fazendo da cultura uma linguagem de sobrevivência e luta diaspórica. Para isso, a agenda de Lénablou no Estado contempla residência de pesquisa no Recife, Olinda e na Zona da Mata Norte, oficina de dança, masterclass, rodas de conversa e um momento especial com sua companhia, a Cie Trilogie Lénablou, que apresentará um espetáculo inédito ao público pernambucano, “Le Sacre du Sucre” (“A Sagração do Açúcar”, em tradução livre).

Programação Até 27 de setembro, Lénablou estará em intercâmbio direto com artistas, grupos e instituições locais, promovendo encontros e trocas com a cena da dança pernambucana, incluindo nomes da tradição e da contemporaneidade. Nos dias 20 e 21/9, ao lado de Maria Paula Costa Rêgo (Grupo Grial de Dança/PE), conduz a edição especial do programa “Imersão”, no Paço do Frevo, oferecendo vivência-ateliê voltada a estudantes e profissionais da dança. No domingo (21), participa também do projeto “Desvendando Lénablou”, dentro do ciclo “Desvendando Mestres e Mestras”, em conversa aberta ao público com tradução francês-português. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP No dia 27/9, os resultados da residência serão compartilhados no Cineteatro Deborah Brennand. Em outubro, a programação traz a presença da Cie Trilogie Lénablou: no dia 16/10, a companhia ministra uma masterclass de Techni?ka; e no dia 18/10, apresenta o espetáculo inédito “Le Sacre du Sucre”, dentro do 28º Festival Internacional de Dança do Recife, em parceria com a Prefeitura do Recife.

PROGRAMAÇÃO | LÉNABLOU NO RECIFE | TEMPORADA FRANÇA-BRASIL 20 e 21/9, 10h às 13h — Imersão “Balança, mas não cai: conexão Caribe-Pernambuco”, com Lénablou e Maria Paula Costa Rêgo — inscrições no perfil @oficinafranciscobrennand.

— Imersão “Balança, mas não cai: conexão Caribe-Pernambuco”, com Lénablou e Maria Paula Costa Rêgo — inscrições no perfil @oficinafranciscobrennand. 21/9, 16h — Conversa “Desvendando Lénablou”, ciclo “Desvendando Mestres e Mestras” — inscrições no perfil @pacodofrevo.

— Conversa “Desvendando Lénablou”, ciclo “Desvendando Mestres e Mestras” — inscrições no perfil @pacodofrevo. 27/9, 14h às 16h — Conferência “Entre os mares eu dancei – Guadalupe (FR) – Pernambuco (BR)”, no Cineteatro Deborah Brennand — inscrições no perfil @oficinafranciscobrennand.

— Conferência “Entre os mares eu dancei – Guadalupe (FR) – Pernambuco (BR)”, no Cineteatro Deborah Brennand — inscrições no perfil @oficinafranciscobrennand. 16/10, 14h às 16h30 — Masterclass com a Cie Trilogie Lénablou, na Oficina Francisco Brennand — inscrições gratuitas em outubro.

— Masterclass com a Cie Trilogie Lénablou, na Oficina Francisco Brennand — inscrições gratuitas em outubro. 18/10 — Espetáculo “Le Sacre du Sucre”, pelo 28º Festival Internacional de Dança do Recife, em parceria com a Prefeitura do Recife.