Agenda | Notícia

Com ingressos esgotados, Filipe Ret estreia "Nume Tour" no Classic Hall

Com ingressos esgotados, o rapper apresentou um show de cerca de duas horas, reunindo os maiores sucessos de sua carreira.

Por Daniela de Sá Publicado em 15/09/2025 às 20:05
Filipe Ret vem ao Recife com a turnê 'Nume'.
Filipe Ret vem ao Recife com a turnê 'Nume'. - Foto: Divulgação

Filipe Ret deu início à aguardada "Nume Tour" com casa cheia no Classic Hall, em Olinda, neste fim de semana.

Com ingressos esgotados, o rapper carioca apresentou um show de cerca de duas horas, reunindo os maiores sucessos de sua carreira e as faixas dos álbuns Nume e Nume — Epílogo.

O público vibrou com a performance intensa e envolvente, que marcou o início da nova fase da turnê pelo Nordeste.

O evento contou ainda com apresentações de MC Maneirinho, 7K e Math Gomes, além da participação especial de Mago de Tarso, ampliando a força do trap nacional na noite.

O Classic Hall, que já se consolidou como um dos principais palcos do gênero no país recebendo nomes como Matuê e o próprio Ret com frequência, já tem nova data marcada para os fãs do trap: no dia 1º de novembro, será a vez da aguardada turnê de Veigh passar pela casa.

