Matheus Ceará apresenta show "Aquelas Piadas" no Recife e em Caruaru neste fim de semana

Show de humor "Aquelas Piadas" será apresentado no Teatro Difusora e Boa Vista, nos dias 13 e 14 de setembro respectivamente. Saiba mais na matéria

Clique aqui e escute a matéria

Neste final de semana, o humorista Matheus Ceará faz duas apresentações em Pernambuco. No sábado (13), ele se apresenta no Teatro Boa Vista, no Recife, às 20h. No domingo (14), a produção chega ao Teatro do Shopping Difusora, em Caruaru, a partir das 19h.

O ator está em cartaz com “Aquelas Piadas”, show que mistura humor clássico com assuntos bem atuais. A produção tem quase uma hora de duração e classificação indicativa de 16 anos.

O show

Em Aquelas Piadas, Matheus combina aquelas piadas que viralizaram ao longo de décadas com novas histórias e personagens, mantendo seu estilo autodeclarado “quase fitness” — uma expressão brincalhona que acompanha a sua persona. Em cartaz desde o início deste ano, o espetáculo já percorreu diversas cidades brasileiras e celebra os 20 anos de carreira do comediante, com releituras de sucessos que conquistaram o público.

Ingressos

Valores:

R$ 100 — inteira

R$ 50 — meia-entrada

R$ 60 — ingresso solidário (1 kg de alimento não-perecível na entrada)

R$ 40 — combo promocional (compra mínima de 2 ingressos)

Onde comprar:

Recife: apenas pela internet — Clique aqui

Caruaru: online — Clique aqui ou nos pontos físicos (Banca Terceiro Mundo e Joca Barbearia)

Sobre Matheus Ceará

Dono de grande carisma e talento para o humor, Matheus começou a se apresentar aos 14 anos. Seu personagem “Ceará” nasceu da timidez e ganhou projeção nacional após participações e vitórias em quadros de televisão. Ao longo da carreira, passou por diversos programas e estreou como protagonista no filme Partiu América (2024), disponível na Netflix. Entre seus shows estão Meta a mão que o dedo é pouco, Inédito Para Quem Nunca Viu e Socano a Bucha.

Serviço

Evento: Matheus Ceará — “Aquelas Piadas”

Quando: Sábado (13) — Recife / Domingo (14) — Caruaru

Horários: Recife — 20h / Caruaru — 19h

Classificação: 16 anos

Local Recife: Teatro Boa Vista — Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista, Recife-PE

Local Caruaru: Teatro Difusora — Shopping Difusora, Av. Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau, Caruaru-PE