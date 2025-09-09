Ícone da MPB, Toquinho celebra 60 anos de carreira em turnê por todo o Brasil
"Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz - 60 Anos de Música" estreia em outubro com espetáculo sensorial, repleto de memórias, sucessos e homenagens ao MPB
Clique aqui e escute a matéria
Um dos maiores nomes da música brasileira, Toquinho dá início a uma turnê nacional para celebrar seus 60 anos de trajetória artística. Intitulada “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz – 60 Anos de Música”, a nova série de espetáculos propõe uma verdadeira imersão no universo afetivo e musical do artista, reunindo canções emblemáticas, duetos emocionantes, conteúdos visuais inéditos e um conceito cênico sofisticado.
Mais do que uma comemoração, a turnê é uma homenagem viva à música brasileira. Ao longo das décadas, Toquinho construiu uma obra que atravessa gerações, marcada pela leveza, lirismo e profundidade.
Parceiro eterno de Vinicius de Moraes, o cantor, compositor e violonista também escreveu sua história ao lado de gigantes como Chico Buarque, Tom Jobim, Jorge Ben Jor, Paulo César Pinheiro, Mutinho, entre tantos outros. Agora, ele transforma essas histórias em espetáculo.
Com banda completa, novos arranjos e direção musical apurada, o show é dividido em blocos temáticos que costuram momentos históricos, homenagens e fases distintas de sua carreira. Do universo lúdico de “Aquarela” ao romantismo de “Regra Três”, passando por sambas, afro-sambas e parcerias eternizadas, o repertório emociona pela beleza, pela memória e pela atualidade.
Um dos destaques do espetáculo é a presença constante da cantora Camilla Faustino, que divide o palco com Toquinho em duetos delicados e potentes. Dona de uma voz expressiva e presença cênica marcante, Camilla atua como contraponto artístico, ampliando as camadas de emoção do show com naturalidade e sintonia com o mestre.
A experiência é potencializada por um conteúdo visual exibido em painéis de LED que percorrem toda a extensão do palco. Imagens de arquivo, projeções cinematográficas, texturas analógicas e elementos gráficos poéticos se fundem à música para criar um ambiente sensorial e memorável, transformando cada apresentação em uma jornada única.
A turnê estreia em outubro e passará por diversas capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Vitória, com previsão de expansão para o exterior em 2026. Em algumas cidades, artistas convidados subirão ao palco ao lado de Toquinho, resgatando encontros históricos e criando momentos exclusivos para cada público.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz – 60 Anos de Música” é mais que um show. É uma celebração da arte, da permanência e do afeto, é um reencontro com a trilha sonora que acompanha o Brasil por seis décadas.
Shows confirmados
- 04/10 - Porto Alegre/RS - Auditório Araújo Vianna
- 10/10 - Vitória/ES - Espaço Patrick Ribeiro
- 17/10 - São Paulo/SP - Espaço Unimed
- 06/11 - João Pessoa/PB - Teatro Pedra do Reino
- 07/11 - Recife/PE - Teatro Guararapes
- 14/11 - Fortaleza/CE - Centro de Eventos do Ceará
- 21/11 - Rio de Janeiro/RJ - Arena Jockey
- 13/12 - Belo Horizonte/BH - Palácio das Artes
- 19/12 - Aracajú/SE - Teatro Tobias Barreto
- 20/12 - Maceió/AL - Teatro Gustavo Leite