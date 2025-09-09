Clube das Pás realiza Super Manhã de Sol e traz a Banda Lostalgia neste domingo (14)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Super Manhã de Sol anima o Clube das Pás neste domingo (14) com show da Banda Lostalgia, além de Chama do Brega e Orquestra das Pás

Clique aqui e escute a matéria

O tradicional Clube das Pás prepara mais uma grande festa para animar o público em setembro em um dos espaços mais tradicionais do Recife, conhecido por receber grandes atrações e proporcionar momentos únicos ao público pernambucano.

A Super Manhã de Sol acontece neste domingo (14), a partir das 13h, e reúne música, alegria e muita energia positiva.

Na ocasião, a casa recebe como atração principal a consagrada Banda Lostalgia, que chega ao palco para um show inesquecível, repleto de sucessos que marcaram gerações como: “Vou Começar Tudo de Novo”, “A Raposa e as Uvas”, “Meu Fracasso” e “Faz Tanto Tempo”, que prometem embalar o domingo nas Pás.

Além da Lostalgia, a programação traz ainda a irreverência do Chama do Brega e o talento inconfundível da Orquestra das Pás, garantindo uma super mistura de ritmos e estilos para todos os gostos.

Para tornar a experiência ainda mais completa, haverá a presença de dançarinos profissionais, disponíveis ao público por meio de fichas adquiridas no local, incentivando a participação de todos na pista de dança.

Os ingressos antecipados custam R$ 60,00 e estão disponíveis na bilheteria do clube, situado na Rua Odorico Mendes, nº 263 – Campo Grande, Recife.

Maiores informações: (81) 98666-1919 | (81) 99411-2043 | (81) 98847-0175

Serviço

Manhã de Sol do Clube das Pás com Banda Lostalgia

Quando: Domingo, 14 de setembro de 2025

Onde: Clube Carnavalesco Misto das Pás – Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife

Ingressos: R$ 60,00

Horário: 13h

Informações: (81) 98666-1919 | (81) 99411-2043 | (81) 98847-0175