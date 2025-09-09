Clube das Pás realiza Super Manhã de Sol e traz a Banda Lostalgia neste domingo (14)
Super Manhã de Sol anima o Clube das Pás neste domingo (14) com show da Banda Lostalgia, além de Chama do Brega e Orquestra das Pás
Clique aqui e escute a matéria
O tradicional Clube das Pás prepara mais uma grande festa para animar o público em setembro em um dos espaços mais tradicionais do Recife, conhecido por receber grandes atrações e proporcionar momentos únicos ao público pernambucano.
A Super Manhã de Sol acontece neste domingo (14), a partir das 13h, e reúne música, alegria e muita energia positiva.
Na ocasião, a casa recebe como atração principal a consagrada Banda Lostalgia, que chega ao palco para um show inesquecível, repleto de sucessos que marcaram gerações como: “Vou Começar Tudo de Novo”, “A Raposa e as Uvas”, “Meu Fracasso” e “Faz Tanto Tempo”, que prometem embalar o domingo nas Pás.
Além da Lostalgia, a programação traz ainda a irreverência do Chama do Brega e o talento inconfundível da Orquestra das Pás, garantindo uma super mistura de ritmos e estilos para todos os gostos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para tornar a experiência ainda mais completa, haverá a presença de dançarinos profissionais, disponíveis ao público por meio de fichas adquiridas no local, incentivando a participação de todos na pista de dança.
Os ingressos antecipados custam R$ 60,00 e estão disponíveis na bilheteria do clube, situado na Rua Odorico Mendes, nº 263 – Campo Grande, Recife.
Maiores informações: (81) 98666-1919 | (81) 99411-2043 | (81) 98847-0175
Serviço
Manhã de Sol do Clube das Pás com Banda Lostalgia
Quando: Domingo, 14 de setembro de 2025
Onde: Clube Carnavalesco Misto das Pás – Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife
Ingressos: R$ 60,00
Horário: 13h
Informações: (81) 98666-1919 | (81) 99411-2043 | (81) 98847-0175