fechar
Agenda | Notícia

Clube das Pás realiza Super Manhã de Sol e traz a Banda Lostalgia neste domingo (14)

Super Manhã de Sol anima o Clube das Pás neste domingo (14) com show da Banda Lostalgia, além de Chama do Brega e Orquestra das Pás

Por Catêrine Costa Publicado em 09/09/2025 às 20:28
Banda Lostalgia
Banda Lostalgia - Crédito: Vinicius Gabriel

Clique aqui e escute a matéria

O tradicional Clube das Pás prepara mais uma grande festa para animar o público em setembro em um dos espaços mais tradicionais do Recife, conhecido por receber grandes atrações e proporcionar momentos únicos ao público pernambucano.

A Super Manhã de Sol acontece neste domingo (14), a partir das 13h, e reúne música, alegria e muita energia positiva.

Leia Também

Na ocasião, a casa recebe como atração principal a consagrada Banda Lostalgia, que chega ao palco para um show inesquecível, repleto de sucessos que marcaram gerações como: “Vou Começar Tudo de Novo”, “A Raposa e as Uvas”, “Meu Fracasso” e “Faz Tanto Tempo”, que prometem embalar o domingo nas Pás.

Além da Lostalgia, a programação traz ainda a irreverência do Chama do Brega e o talento inconfundível da Orquestra das Pás, garantindo uma super mistura de ritmos e estilos para todos os gostos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para tornar a experiência ainda mais completa, haverá a presença de dançarinos profissionais, disponíveis ao público por meio de fichas adquiridas no local, incentivando a participação de todos na pista de dança.

Os ingressos antecipados custam R$ 60,00 e estão disponíveis na bilheteria do clube, situado na Rua Odorico Mendes, nº 263 – Campo Grande, Recife.

Maiores informações: (81) 98666-1919 | (81) 99411-2043 | (81) 98847-0175

Serviço

Manhã de Sol do Clube das Pás com Banda Lostalgia

Quando: Domingo, 14 de setembro de 2025

Onde: Clube Carnavalesco Misto das Pás – Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife

Ingressos: R$ 60,00

Horário: 13h

Informações: (81) 98666-1919 | (81) 99411-2043 | (81) 98847-0175

Leia também

Lô Borges e Zeca Baleiro apresentam a turnê de lançamento de "Céu de Giz" no Recife
MÚSICA

Lô Borges e Zeca Baleiro apresentam a turnê de lançamento de "Céu de Giz" no Recife
Sport: Confira data e horário dos próximos jogos do Leão da Ilha no Brasileirão
Sport

Sport: Confira data e horário dos próximos jogos do Leão da Ilha no Brasileirão

Compartilhe

Tags