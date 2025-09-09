fechar
Agenda | Notícia

Cinemas pernambucanos exibem 14 animações do Studio Ghibli em cópias remasterizadas

Cinemas de todo o Brasil exibem, de 18 de setembro a 1º de outubro, a primeira parte do Ghibli Fest. São 14 animações do aclamado Studio Ghibli

Por Alice Lins Publicado em 09/09/2025 às 22:29
&quot;A Viagem de Chihiro&quot; (2001)
"A Viagem de Chihiro" (2001) - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

De 18 de setembro a 1º de outubro, cinemas selecionados em todo o Brasil exibem o Ghibli Fest 2025.

O evento, que comemora os 40 anos do Studio Ghibli, bem como as quatro décadas da distribuição da Sato Company no País, levará ao público 14 animações aclamadas do Studio Ghibli em cópias remasterizadas, com sessões dubladas e legendadas.

Em Pernambuco, participam do Ghibli Fest, entre outros espaços, o Kinoplex do Shopping Boa Vista e o Orient Cinemas do River Shopping, em Petrolina.

Algumas das obras que serão exibidas este ano são o vencedor do Oscar “A Viagem de Chihiro” (2001), “O Castelo Animado” (2004), “Meu Amigo Totoro” (1988) e “Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar” (2008). A pré-venda de ingressos já está aberta por meio do site Ingresso.com.

O Ghibli Fest terá uma segunda parte em 2026, quando serão exibidos os filmes restantes do catálogo do Studio Ghibli.

Programação – Ghibli Fest 2025

  • “Nausicaä do Vale do Vento” (1984)
  • “Meu Amigo Totoro” (1988)
  • “O Serviço de Entregas da Kiki” (1989)
  • “Memórias de Ontem” (1991)
  • “Porco Rosso: O Último Herói Romântico” (1992)
  • “Eu Posso Ouvir o Oceano” (1993)
  • “Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins” (1994)
  • “Sussurros do Coração” (1995)
  • “Meus Vizinhos, os Yamadas” (1999)
  • “A Viagem de Chihiro” (2001)
  • “O Castelo Animado” (2004)
  • “Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar” (2008)
  • “Da Colina Kokuriko” (2011)
  • “Vidas ao Vento” (2013)

Leia também

Invocação do Mal 4 tem a maior estreia da história!

Invocação do Mal 4 tem a maior estreia da história!

Parte do teto de sala de cinema desaba durante sessão de filme no Grande Recife
Acidente cinema

Parte do teto de sala de cinema desaba durante sessão de filme no Grande Recife

Compartilhe

Tags