Cinemas pernambucanos exibem 14 animações do Studio Ghibli em cópias remasterizadas

Cinemas de todo o Brasil exibem, de 18 de setembro a 1º de outubro, a primeira parte do Ghibli Fest. São 14 animações do aclamado Studio Ghibli

De 18 de setembro a 1º de outubro, cinemas selecionados em todo o Brasil exibem o Ghibli Fest 2025.

O evento, que comemora os 40 anos do Studio Ghibli, bem como as quatro décadas da distribuição da Sato Company no País, levará ao público 14 animações aclamadas do Studio Ghibli em cópias remasterizadas, com sessões dubladas e legendadas.

Em Pernambuco, participam do Ghibli Fest, entre outros espaços, o Kinoplex do Shopping Boa Vista e o Orient Cinemas do River Shopping, em Petrolina.

Algumas das obras que serão exibidas este ano são o vencedor do Oscar “A Viagem de Chihiro” (2001), “O Castelo Animado” (2004), “Meu Amigo Totoro” (1988) e “Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar” (2008). A pré-venda de ingressos já está aberta por meio do site Ingresso.com.

O Ghibli Fest terá uma segunda parte em 2026, quando serão exibidos os filmes restantes do catálogo do Studio Ghibli.

