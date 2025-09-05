fechar
Agenda | Notícia

Power-Kon Recife celebra 11 anos de cultura pop e geek

Festival Power-Kon Recife celebra 11 anos no Camará Shopping com feira geek, atrações imersivas, sessão de Demon Slayer e entrada gratuita

Por Catêrine Costa Publicado em 05/09/2025 às 16:04
Power-Kon Recife celebra 11 anos de cultura pop e geek
Power-Kon Recife celebra 11 anos de cultura pop e geek - Foto: Canva

O universo geek e da cultura pop toma o Camará Shopping, em Camaragibe, de 12 a 14 de setembro, com entrada gratuita e atrações para todas as idades.

O evento, que já se consolidou como um dos maiores festivais geeks do Nordeste, reunirá expositores de várias regiões do Brasil, atrações para toda a família e experiências imersivas inéditas. A entrada é gratuita.

“Estamos muito felizes em comemorar 11 anos de um projeto que nasceu pequeno e hoje movimenta milhares de pessoas, gera oportunidades para empreendedores e promove experiências únicas para o público geek. Nosso objetivo é sempre inovar e oferecer um espaço de encontro, diversão e negócios”, afirma Kelmer Luciano, produtor do festival.

Sessão especial — Demon Slayer: Castelo Infinito

Uma novidade da edição de aniversário é a sessão especial de cinema com Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito, no sábado, 13 de setembro, às 10h. A exibição ocorrerá em uma sala temática com experiências imersivas voltadas aos fãs de anime.

Os ingressos para a sessão terão direito a sorteios e brindes especiais ligados ao universo de Kimetsu no Yaiba. Além da exibição, haverá atrações extras para os participantes. São apenas 140 vagas.

Feira Geek — expositores de todo o Brasil

A feira terá estandes com artigos colecionáveis, mangás, quadrinhos, roupas, acessórios e itens exclusivos da cultura pop. Haverá opções de compra a partir de R$ 2,00, atraindo tanto colecionadores quanto visitantes casuais.

“Além de fortalecer a cena geek local, o Power-Kon também abre portas para empreendedores de várias regiões do Brasil, gerando negócios, conexões e oportunidades”, destaca Kelmer Luciano.

Atrações

Serão mais de 30 atrações distribuídas pelos três dias, incluindo:

  • Apresentações musicais e de dança
  • Área de artistas e show de talentos
  • Festival de games e competições
  • Performances de K-pop
  • Espaço dedicado aos cosplays
  • Painéis sobre super-heróis, animes e cultura pop

Com programação que mistura nostalgia e atualidade, o evento promete experiências para todas as idades.

Serviço

  • Evento: Festival Power-Kon Recife — 11 anos
  • Datas: 12, 13 e 14 de setembro de 2025
  • Horário: das 11h às 20h
  • Local: Camará Shopping — R. Manoel Hónorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe — PE
  • Entrada: gratuita
  • Ingressos para a sessão Demon Slayer: vagas limitadas (140 lugares) — ver pontos de venda no local
  • Informações e contato: (81) 98704-5450 (Kelmer Luciano, produtor) • Instagram: @powerkonrecife

Observação: programação sujeita a alterações pela organização. Recomenda-se acompanhar o Instagram oficial para atualizações.

