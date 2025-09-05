Power-Kon Recife celebra 11 anos de cultura pop e geek

O universo geek e da cultura pop toma o Camará Shopping, em Camaragibe, de 12 a 14 de setembro, com entrada gratuita e atrações para todas as idades.

O evento, que já se consolidou como um dos maiores festivais geeks do Nordeste, reunirá expositores de várias regiões do Brasil, atrações para toda a família e experiências imersivas inéditas. A entrada é gratuita. “Estamos muito felizes em comemorar 11 anos de um projeto que nasceu pequeno e hoje movimenta milhares de pessoas, gera oportunidades para empreendedores e promove experiências únicas para o público geek. Nosso objetivo é sempre inovar e oferecer um espaço de encontro, diversão e negócios”, afirma Kelmer Luciano, produtor do festival.

Sessão especial — Demon Slayer: Castelo Infinito Uma novidade da edição de aniversário é a sessão especial de cinema com Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito, no sábado, 13 de setembro, às 10h. A exibição ocorrerá em uma sala temática com experiências imersivas voltadas aos fãs de anime. Os ingressos para a sessão terão direito a sorteios e brindes especiais ligados ao universo de Kimetsu no Yaiba. Além da exibição, haverá atrações extras para os participantes. São apenas 140 vagas.

Feira Geek — expositores de todo o Brasil A feira terá estandes com artigos colecionáveis, mangás, quadrinhos, roupas, acessórios e itens exclusivos da cultura pop. Haverá opções de compra a partir de R$ 2,00, atraindo tanto colecionadores quanto visitantes casuais. “Além de fortalecer a cena geek local, o Power-Kon também abre portas para empreendedores de várias regiões do Brasil, gerando negócios, conexões e oportunidades”, destaca Kelmer Luciano.

Atrações Serão mais de 30 atrações distribuídas pelos três dias, incluindo: Apresentações musicais e de dança

Área de artistas e show de talentos

Festival de games e competições

Performances de K-pop

Espaço dedicado aos cosplays

Painéis sobre super-heróis, animes e cultura pop Com programação que mistura nostalgia e atualidade, o evento promete experiências para todas as idades. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Serviço Evento: Festival Power-Kon Recife — 11 anos

Festival Power-Kon Recife — 11 anos Datas: 12, 13 e 14 de setembro de 2025

12, 13 e 14 de setembro de 2025 Horário: das 11h às 20h

das 11h às 20h Local: Camará Shopping — R. Manoel Hónorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe — PE

Camará Shopping — R. Manoel Hónorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe — PE Entrada: gratuita

gratuita Ingressos para a sessão Demon Slayer: vagas limitadas (140 lugares) — ver pontos de venda no local

vagas limitadas (140 lugares) — ver pontos de venda no local Informações e contato: (81) 98704-5450 (Kelmer Luciano, produtor) • Instagram: @powerkonrecife