Power-Kon Recife celebra 11 anos de cultura pop e geek
Festival Power-Kon Recife celebra 11 anos no Camará Shopping com feira geek, atrações imersivas, sessão de Demon Slayer e entrada gratuita
O universo geek e da cultura pop toma o Camará Shopping, em Camaragibe, de 12 a 14 de setembro, com entrada gratuita e atrações para todas as idades.
O evento, que já se consolidou como um dos maiores festivais geeks do Nordeste, reunirá expositores de várias regiões do Brasil, atrações para toda a família e experiências imersivas inéditas. A entrada é gratuita.
“Estamos muito felizes em comemorar 11 anos de um projeto que nasceu pequeno e hoje movimenta milhares de pessoas, gera oportunidades para empreendedores e promove experiências únicas para o público geek. Nosso objetivo é sempre inovar e oferecer um espaço de encontro, diversão e negócios”, afirma Kelmer Luciano, produtor do festival.
Sessão especial — Demon Slayer: Castelo Infinito
Uma novidade da edição de aniversário é a sessão especial de cinema com Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito, no sábado, 13 de setembro, às 10h. A exibição ocorrerá em uma sala temática com experiências imersivas voltadas aos fãs de anime.
Os ingressos para a sessão terão direito a sorteios e brindes especiais ligados ao universo de Kimetsu no Yaiba. Além da exibição, haverá atrações extras para os participantes. São apenas 140 vagas.
Feira Geek — expositores de todo o Brasil
A feira terá estandes com artigos colecionáveis, mangás, quadrinhos, roupas, acessórios e itens exclusivos da cultura pop. Haverá opções de compra a partir de R$ 2,00, atraindo tanto colecionadores quanto visitantes casuais.
“Além de fortalecer a cena geek local, o Power-Kon também abre portas para empreendedores de várias regiões do Brasil, gerando negócios, conexões e oportunidades”, destaca Kelmer Luciano.
Atrações
Serão mais de 30 atrações distribuídas pelos três dias, incluindo:
- Apresentações musicais e de dança
- Área de artistas e show de talentos
- Festival de games e competições
- Performances de K-pop
- Espaço dedicado aos cosplays
- Painéis sobre super-heróis, animes e cultura pop
Com programação que mistura nostalgia e atualidade, o evento promete experiências para todas as idades.
Serviço
- Evento: Festival Power-Kon Recife — 11 anos
- Datas: 12, 13 e 14 de setembro de 2025
- Horário: das 11h às 20h
- Local: Camará Shopping — R. Manoel Hónorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe — PE
- Entrada: gratuita
- Ingressos para a sessão Demon Slayer: vagas limitadas (140 lugares) — ver pontos de venda no local
- Informações e contato: (81) 98704-5450 (Kelmer Luciano, produtor) • Instagram: @powerkonrecife