Power-Kon Recife celebra 11 anos no Camará Shopping com entrada gratuita
De 12 a 14 de setembro, das 11h às 20h, o evento ocorre com 30 atrações geek: games, animes, K-pop, cosplays e feira com produtos a partir de R$1
Fãs de Cultura Pop, atrações e empreendedores Geeks de todo o Brasil terão um super encontro marcado entre os dias 12, 13 e 14 de setembro (sexta a domingo), no aniversário de 11 anos do Power-Kon Recife. O evento será realizado no Camará Shopping (Camaragibe-PE) e acontece das 11h às 20h. Durante três dias, promete unir o melhor do entretenimento, inovação e empreendedorismo, gerando oportunidades para pequenos e médios empreendedores, além de novidades e experiências para o público apaixonado pelo universo geek.
Nesta edição especial de aniversário, o público contará com mais de 30 atrações geeks, indo de personagens nostálgicos dos super-heróis clássicos até os mais atuais, promovendo experiências para todas as idades. Entre as atrações estão games, animes, cosplays, K-pop, área para artistas, show de talentos, convidados especiais, ativações interativas e os tradicionais estandes de cultura pop, com produtos a partir de R$ 1,00.
A Feira Geek trará roupas, acessórios, revistas em quadrinhos, mangás japoneses e artigos de cultura pop a preços acessíveis. Haverá também apresentações musicais, de dança, festival de games e muito mais. Os cosplayers também marcarão presença, garantindo ainda mais cor e diversão ao evento.
A entrada é gratuita para todos.
Serviço
- Evento: Festival Power-Kon Recife – 11 Anos
- Data: 12, 13 e 14 de setembro de 2025 (das 11h às 20h)
- Local: Camará Shopping (Camaragibe-PE) – R. Manoel Hónorato da Costa, 555 – Vila da Fábrica, Camaragibe – PE, 54759-902
- Entrada: Gratuita
- Informações: WhatsApp (81) 98704-5450 – Kelmer Luciano (Produtor da Feira)
- Instagram: @powerkonrecife