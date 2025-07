Feira Ojá transforma Cais de Santa Rita em polo de cultura e afroempreendedorismo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Cais de Santa Rita, um dos marcos mais dolorosos da escravidão no Recife, ganha um novo significado neste sábado (2/8).

A partir das 13h30, o local sedia a quarta edição da Feira Ojá Afro Sesc, promovendo uma ocupação simbólica e ancestral em nome do afeto, da arte e da autonomia financeira da população negra.

Serão 37 empreendedores negros expondo produtos e serviços ligados à estética afrocentrada, moda, gastronomia, cosméticos naturais, acessórios e muito mais.

Além disso, o público poderá participar de oficinas, assistir a apresentações culturais e contribuir com doações de alimentos, que serão destinadas ao combate à fome.

Ocupação simbólica e ancestral

A palavra “Ojá” vem do iorubá e significa “mercado”. Na Feira, o termo ganha sentido ampliado, como espaço de trocas afetivas, culturais e econômicas. O evento transforma um ponto historicamente ligado à escravidão em vitrine da produção negra contemporânea.

“O mesmo lugar onde nossos ancestrais foram desembarcados à força agora é ocupado com beleza, saber e afeto. Hoje, somos protagonistas”, afirma Renata Ramos, idealizadora da feira.

Programação cultural potente

A programação cultural começa às 13h30, com a roda de conversa “Mulheres Negras na Produção Musical Pernambucana”, com Gabi do Carmo, Bione e Dany. Às 16h, a contadora Magda Alves apresenta narrativas afrocentradas. Em seguida, o grupo Daruê Malungo encena o espetáculo Agbará Obinrin, e o encerramento fica por conta do grupo Edún Àrá Xangô, às 18h, com músicas de inspiração afro-brasileira.

Solidariedade e formação

Durante a feira, haverá sorteio de livros afrocentrados para quem doar 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Programa Cozinha Brasil, do Sesc. A ação reforça o viés solidário da feira: “A Ojá também é sobre partilha. A doação é um gesto de afeto coletivo”, diz Renata.

O evento também oferece experiências formativas, como a vivência “Roda de Dança Circular – Corpo Presente”, com práticas corporais africanas e afro-brasileiras, e a oficina “Elaborando seu Portfólio como Empreendedor Negro”, ministrada pelo jornalista Salatiel Cícero.

Serviço