Gildo Lanches: como um vendedor de rua se tornou símbolo de sucesso no Recife

Conheça a história de Gildo lanches, um dos mais famosos vendedor de lanches no recife que começou com uma bicicleta e hoje possui um espaço próprio.

Gildo Lanches: O dono dos lanches mais famosos do Recife

Já ouvisse falar em Gildo Lanches ? Quando bate aquela fome, o local é um ponto de referencia na capital pernambucana. Com mais de 20 anos de atividade, Gildo é um exemplo para os pernambucanos, conquistando os paladares com seus lanches diverso.

Mas, tu sabe como começou essa história? Quando você conhece a tragetória do empreendendor mais afundo percebe que ela é ainda mais emocionante.

De uma coxinha a uma variedade de lanches

No iníco, Gildo conta que teve um primeiro dia de vendas desastroso, vendendo apenas uma coxinha. Mas ele não se deixou abater. Persistiu no seu negócio, sempre buscando fidelizar seus clientes.

Com o passar do tempo, o menu de Gildo começou a se expandir, incluindo opções como pizzas, bolos, doces e até um prato oriental com toque pernambucano, o temaki.

A reinvenção durante a pandemia

No período da pandemia de Covid-19, Gildo teve que se adaptar à nova realidade. Antes ele vendia seus lanches pelas ruas de bicicleta,mas, naquele tempo, o vendendo conseguiu alugar um espaço na cidade onde pôde estabelecer um ponto fixo para a venda de seus itens, dando assim continuidade ao seu negócio mesmo em tempos difíceis.

O segredo do sucesso

Quando questionado sobre o segredo do seu sucesso, Gildo enfatiza a importância da dedicação e do amor pelo trabalho. "Tem que gostar. Se não gostar, dá errado", diz ele. A consolidação do negócio, de acordo com Gildo, deve ser feita aos poucos, com humildade, compreensão e sempre mantendo a qualidade do que é oferecido ao cliente.

Com sua trajetória inspiradora e os lanches que conquistam o público, Gildo Lanches é, sem dúvida, uma figura que traçou um rico caminho no cenário gastronômico do Recife.