Espetáculo "O Diário de Villeneuve" volta ao Recife para apresentações no Teatro do Parque

Espetáculo de terror psicológico, inspirado em figuras históricas, terá penúltima sessão no Teatro do Parque no dia 24 de julho, às 19h.

Após circular por palcos da Região Metropolitana, o espetáculo O Diário de Villeneuve retorna ao Recife para sua penúltima apresentação da temporada. A montagem será encenada no Teatro do Parque, no dia 24 de julho (quarta-feira), às 19h, trazendo ao público uma experiência de suspense e terror psicológico que costura história, lenda e ficção em uma dramaturgia própria e envolvente.

Com roteiro de Paiva Teodósio e direção de Ester Soares, a obra transporta o público ao século XVI, período em que o misterioso Villeneuve, um imigrante italiano, desembarca em terras brasileiras em busca de vingança.

A partir de pactos, manipulações e encontros improváveis, o personagem central atravessa a linha entre o real e o sobrenatural, conectando-se a figuras históricas como Branca Dias, Antônia Maria (a Senhora dos Mortos), o temido Barão de Beberibe e a enigmática Felícia Tourinho. Ambientada nas paisagens sombrias do imaginário colonial de Recife e Olinda, a narrativa mergulha em uma ótica obscura e fascinante do passado pernambucano.

A encenação aposta em uma atmosfera densa, figurinos de época e interpretações que transbordam tensão. A montagem foi concebida ao longo de um processo formativo com o elenco, unindo pesquisa histórica e práticas do teatro de terror, especialidade da Cia Imaginarium, que há quase uma década desenvolve montagens voltadas a esse gênero.

O projeto tem realização por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), com apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura do Recife, Solo Gens e Catamaran Tours, e conta com produção da ONG Arco e da própria Cia Imaginarium. Fundada em 2015 e retomada em 2022, a companhia é formada pelos artistas Ester Soares, Núbia Ketly e Carlos Teodósio, que somam mais de uma década de atuação em projetos teatrais e pedagógicos em Jaboatão dos Guararapes e no Grande Recife.

Após a apresentação no Teatro do Parque, o espetáculo segue para sua última sessão da temporada no Teatro Apolo, no dia 15 de agosto, encerrando um ciclo de circulação marcado pelo encontro entre o público e a memória subterrânea da cidade. Os ingressos para ambas as datas estão disponíveis online no perfil da companhia @imaginarium.cia, no Sympla e poderão ser comprados no dia das apresentações nos teatros. A classificação indicativa é de 16 anos.

Serviço

Teatro do Parque

24/07 (quarta-feira), às 19h

Ingressos: Sympla

Teatro Apolo

15/08 (quinta-feira), às 19h

Ingressos: Sympla