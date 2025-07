Paula Toller leva audiovisual "Amorosa" ao Teatro Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Paula Toller celebra 40 anos de carreira com a turnê Amorosa, que chega a Olinda em agosto, reunindo sucessos e emoções no palco. Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

No dia 02 de agosto, o Teatro Guararapes recebe Paula Toller com o espetáculo Amorosa, um show audiovisual que já foi assistido por mais de 500 mil pessoas.

O repertório traz grandes sucessos da carreira da artista, canções recentes e algumas surpresas, celebrando quatro décadas de poder feminino na música brasileira, comandado por uma de suas precursoras.

“Amorosa é uma celebração de toda minha carreira, um aniversário de casamento com o público! O show reúne muitos sucessos, tanto da época do Kid quanto da carreira solo. A banda é um espetáculo à parte. Mais de meio milhão de pessoas já assistiram, venha também”, diz Paula animada.

Com mais de 10 milhões de discos vendidos entre CDs, DVDs e LPs, Paula Toller construiu uma trajetória sólida tanto com o Kid Abelha quanto em sua carreira solo. São seis discos de ouro, um de platina e um de diamante, que refletem o impacto de sua obra.

O show conta com direção musical e arranjos do lendário Liminha, enquanto a direção de arte e cenografia são assinadas pelo consagrado arquiteto e designer Gringo Cardia, com imagens do pintor e tapeceiro modernista Genaro de Carvalho.

Setlist

Entre os clássicos de 40 anos de carreira, o público poderá curtir canções como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como Eu Quero, entre outras.

A banda que acompanha Paula é formada por:

Liminha (violão)

Gustavo Camardella (violão e vocal)

Pedro Dias (baixo e vocal)

Gê Fonseca (teclados e vocal)

Adal Fonseca (bateria)

Sobre o show Amorosa

O audiovisual foi gravado nos dias 26 e 27 de janeiro de 2024 no Vivo Rio, com ingressos esgotados. O espetáculo contou com participações especiais de Luísa Sonza (Nada Sei), Fernanda Abreu (Na rua, na chuva, na fazenda) e Roberto Menescal (Nada por mim).

Paula agora leva essa energia para os palcos do Brasil, proporcionando uma experiência emocionante aos fãs.

Sobre Paula Toller

Paula Toller é uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Sua carreira está diretamente ligada ao sucesso do Kid Abelha, um dos maiores fenômenos nacionais, e também à sua sólida trajetória solo.

Com um timbre inconfundível, letras marcantes e performances emocionantes, Paula segue conquistando novas gerações. Nas redes sociais, milhares de jovens redescobrem seus sucessos em diferentes estilos e formatos.

Serviço

Show: Paula Toller – Tour Amorosa 2025

Data: 02 de agosto de 2025

Local: Teatro Guararapes | Centro de Convenções de Pernambuco – Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N – Salgadinho, Olinda – PE, 53110-970

Horário: 20h30

Ingressos: cecontickets.com.br