Dan Stulbach vive Shylock em nova montagem de O Mercador de Veneza no Recife

Com direção de Daniela Stirbulov, peça traz Dan Stulbach como Shylock em adaptação contemporânea do clássico de Shakespeare no Recife

A CAIXA Cultural Recife apresenta, de 24 de julho a 2 de agosto, o espetáculo O Mercador de Veneza, nova montagem de um dos textos mais emblemáticos do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616). Com direção de Daniela Stirbulov, a peça traz como protagonista o ator Dan Stulbach, no papel do agiota judeu Shylock. As apresentações acontecem de quinta a sábado, sempre às 20h, com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

A montagem estreia em Recife após temporada de sucesso na CAIXA Cultural do Rio de Janeiro. A adaptação transporta a trama da Itália do século XVI para um cenário contemporâneo. Questões como antissemitismo, preconceito racial e guerras motivadas pelo lucro tornam-se ainda mais relevantes na narrativa. Nesta versão, Shylock assume o papel de protagonista e a história é contada a partir de sua perspectiva.

A trama acompanha Antônio, um mercador que contrai uma dívida com Shylock para ajudar seu amigo Bassânio. Como garantia, Antônio oferece uma libra de sua própria carne. O não pagamento da dívida leva a um julgamento dramático, trazendo à tona temas como justiça e preconceito.

“Lidar com os desafios shakesperianos é abrir espaço para o risco, para o confronto com o que somos — e com o que podemos ser”, reflete a diretora Daniela Stirbulov.



“Vilões e heróis se confundem nas máscaras sociais. A obra, atravessada por tensões religiosas e preconceitos, nos confronta com questões sobre intolerância, identidade e justiça, tão atuais quanto no tempo em que foi escrita.”

A Montagem

Mergulhando em temas como preconceito e intolerância a estrangeiros, a peça é uma reflexão sobre transformações nas relações humanas e tensões sociais que transcendem séculos.

“Estar à frente da direção me possibilitou criar um universo contemporâneo. A história, escrita no contexto do capitalismo emergente do século XVI, foi transportada para os anos 1990 — década marcada pela aceleração da globalização e pelo surgimento de uma nova ordem mundial”, afirma Stirbulov.

Para criar o cenário, uma estrutura acrílica transparente elevada no centro do palco serve de tablado para os atores. No alto, um painel circular de LED projeta palavras e frases ligadas à ação. Há também um operador de câmera que capta imagens em tempo real, exibidas nesse painel. A trilha sonora é executada ao vivo por uma baterista no palco.

Serviço

[Teatro] O Mercador de Veneza

Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Data: De 24 de julho a 02 de agosto de 2025 (quinta-feira a sábado)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei)

Classificação Indicativa: Não recomendado para menores de 12 anos

Informações: (81) 3425-1915 | Site CAIXA Cultural | @caixaculturalrecife

Acesso: Acessível para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal