Confira a programação do segundo dia da Festa de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira do Recife

Missas, novena solene e show cultural marcam o segundo dia da Festa de Nossa Senhora do Carmo, com esquema especial de trânsito no Recife

A 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira do Recife, segue com intensa agenda de missas e celebrações durante toda esta segunda-feira (7). O segundo dia de festividade contará com cinco missas, às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h. A Novena Solene acontece sempre às 18h, com pregação de Dom João Santos Cardoso, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Natal.

Após a novena, às 20h, o público pode conferir a apresentação cultural da Banda Carta de Baralho no palco instalado no Pátio do Carmo.

A festa do Carmo teve início neste domingo (6) e vai até o próximo dia 16 de julho. Este ano, a celebração tem como tema: “Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo” e como lema: “Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persisti na oração.” Mais de 100 missas serão celebradas na Basílica do Carmo e no Claustro do Convento.

Programação - Segunda-feira (07/07) – 2º dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

– Santa Missa 11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe. Antônio Neto Feitosa, Pároco da Paróquia de São Gonçalo do Amarante – Itapissuma-PE

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo

Presidente da Novena: Frei Luiz Nunes Pereira, O. Carm.

Pregador: Dom João Santos Cardoso, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Natal-RN

Tema: Peregrina conosco para não nos confundirmos com as falsas riquezas desta vida

Convidados: Movimentos Marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife

– Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo Presidente da Novena: Frei Luiz Nunes Pereira, O. Carm. Pregador: Dom João Santos Cardoso, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Natal-RN Tema: Peregrina conosco para não nos confundirmos com as falsas riquezas desta vida Convidados: Movimentos Marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife 20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Banda Carta de Baralho)

Esquema de Trânsito

Para promover a segurança viária durante os festejos de Nossa Senhora do Carmo, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito iniciado no dia 1º e que segue até 16 de julho.

O corredor principal da Avenida Dantas Barreto encontra-se bloqueado devido à montagem da estrutura de palco e parque de eventos. A via local da avenida estará com tráfego liberado, com as vagas de estacionamento mantidas em toda sua extensão.

Durante o período do evento, os condutores que seguem pela Rua do Imperador não poderão convergir à direita na Avenida Nossa Senhora do Carmo.

(Informações: assessoria da CTTU)