Maestria que não se replica: Obras de artesãos pernambucanos são alvo de falsificações

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Cabe muita bagagem em uma obra de arte. Seja qual for a técnica empregada, cada peça traz uma mistura única de identidade, personalidade e tradição. Em cada detalhe mora o DNA artístico do autor, e, mesmo entre trabalhos do mesmo artesão e estilo, não há dois iguais. Mas ainda há quem tente o impossível: reproduzir, com exatidão, um trabalho de mestre. Foi o que ocorreu com Cida Lima, que teve uma de suas criações falsificadas, em um caso que repercutiu nas redes e acendeu o alerta para as ameaças à arte popular.

Natural de Belo Jardim, no Agreste pernambucano, Aparecida de Lima Silva aprendeu desde cedo a moldar peças com o barro das margens do rio, uma tradição repassada por gerações. Ela transformou em marca registrada peças em cerâmica de formatos diversos, como as cabeças inspiradas na tradição popular dos ex-votos, tradicionais símbolos da fé popular. Sua obra conquistou decoradores, arquitetos e galerias de todo o Brasil e marcou presença até mesmo na cenografia da novela “Três Graças”, da TV Globo. Porém, a mesma notoriedade também trouxe, como lado negativo, as tentativas de reprodução.

Obras de Cida e Jailson Lima na novela "Três Graças" - Reprodução / Globo



Tudo começou quando o empresário e colunista Marcilio Alves adquiriu o que pensava ser uma das famosas cabeças de Cida Lima em Belo Horizonte, Minas Gerais, e publicou a peça nas redes sociais. Marcado no post, Jailson Lima — filho de Cida e seu parceiro de ofício — percebeu a irregularidade. “A identidade não batia, o acabamento era totalmente diferente, a forma do rosto era diferente. Então entrei em contato e comentei que a peça não era da gente, que ele deveria olhar se estava assinada”, declara Jailson. A ausência da assinatura e a análise de novas imagens confirmaram a falsificação.



Jailson produz junto à mãe as famosas cabeças de barro e peças como cumbucos, máscaras e jarros. A identidade artística dos dois está presente nos traços dos rostos esculpidos no barro, no tipo de barro utilizado e no processo produtivo. “O acabamento da gente é um acabamento totalmente diferente, todo manual. Quem conhece realmente o nosso trabalho vai ver que são peças que não são [feitas com] formas. Você vê que todas elas são diferentes uma da outra, não tem como ficar uma peça idêntica”, destaca o artista.

Para combater a pirataria, os artesãos registraram oficialmente sua arte, marca e peças. Eles reforçam a importância da colaboração do público na verificação de autenticidade. “A gente sempre diz para o cliente observar se é uma fonte confiável, se realmente foi comprada [pelo lojista] com a gente. Se a peça não está assinada, não compre”, orienta Jailson. Em caso de suspeita de falsificação, o artesão ressalta que o público pode entrar em contato diretamente nas redes sociais dele e de Cida.

Após comprar falsificação de peça de Cida Lima, Marcílio Alves buscou conscientizar seus seguidores. - Reprodução / Instagram / marcilio.alves

Marcilio gravou um vídeo que relata o caso e compara a peça falsa com a original, para conscientizar consumidores e lojistas. “O atravessador ou lojista é uma figura importante porque muitas vezes ele é o pesquisador que encontra esse artista em um país tão continental. Ele dá visibilidade para o artista ao levar [a obra] para sua loja e fazer o seu trabalho de atravessador. Contudo, também é muito responsável por esse processo de atestar a origem e atestar que aquela peça realmente é daquele artista antes de entregar para um consumidor de arte”, disse.

Após o ocorrido, o empresário adquiriu uma peça autêntica e devidamente assinada por Cida Lima. “O mais importante [para o consumidor] é certificar a origem. Muitas vezes confiamos no estabelecimento, nesse atravessador pela sua localização, pela cidade onde ele está estabelecido, às vezes até pela sua trajetória, pelo seu perfil nas redes sociais. Às vezes a gente confia de olho fechado, mas o alerta que eu dou é: investigue se realmente aquela peça tem a origem correta”, adverte.





Como se proteger das falsificações? Dicas para artistas e consumidores

A falsificação de obras de arte traz desdobramentos cíveis e criminais. Segundo o advogado e professor Felipe Torres, os direitos autorais são amparados pela Lei nº 9.610/1998 e pelo Código Penal. “Quem for prejudicado com essa falsificação pode pedir a retirada do comércio dessas obras, indenização por danos materiais e morais e todos os prejuízos no âmbito cível que a pessoa venha a sofrer. Já no âmbito criminal, o artigo 184 [do Código Penal] estabelece uma pena de dois a quatro anos de reclusão para quem falsificar obras de arte”, explica Torres.

Cabeças de autoria de Cida e Jailson Lima são inspiradas nos ex-votos. - Reprodução / Instagram / cidalima_oficial

A proteção estende-se aos compradores pelo Código de Defesa do Consumidor. “Essa responsabilidade pode alcançar a galeria, a loja, o comerciante, intermediários, que porventura existam e qualquer fornecedor que, de alguma forma, integre essa cadeia de consumo”, declara o advogado. O ideal é que o consumidor exija certificado de autenticidade e desconfie de preços muito abaixo do mercado. “Quanto maior o valor da obra, maior deve ser o cuidado com a sua origem e sua procedência”, complementa Torres. Galerias e lojistas também devem arquivar notas fiscais e comprovantes de procedência.

Ao identificar uma falsificação, o artista deve reunir provas (como anúncios e dados de revendedores), registrar boletim de ocorrência e buscar auxílio jurídico. A veracidade pode ser comprovada por perícia técnica. Para se resguardar, recomenda-se organizar um catálogo rastreável e numerar as peças produzidas. Além disso, o registro oficial em instituições como a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ou a Biblioteca Nacional oferece maior segurança jurídica.

Artesanato popular: um legado de gerações

Obras dos filhos de Mestre Zezinho também foram alvo de plágio. - Roberta Salles / SJCC

Além de Cida e Jailson Lima, as falsificações atingem outros expoentes do artesanato pernambucano. É o caso da família de Mestre Zezinho, artesão de Tracunhaém eleito Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2007 e falecido em 2019, aos 80 anos. Na década de 1960, Zezinho inovou ao introduzir o caráter decorativo na arte local, na qual antes predominava uma tendência mais voltada a utensílios domésticos. Suas obras retratavam o cotidiano, imagens sacras e o homem do campo, e transformaram a vida de sua família.

“A arte representa a nossa existência e sobrevivência. Meu pai trabalhou no corte da cana, e nada de errado com isso, mas nós certamente seríamos também cortadores de cana, homens do campo [se não fosse a arte]. Quando ele migra para Nazaré da Mata e vai para Tracunhaém, ele descobre a arte, e ela mudou o destino da nossa família. Passamos a ter uma visão diferente porque saímos de uma condição de vida e passamos para um universo diferenciado”, destaca o artesão José Carlos Marques, filho de Zezinho.

A tradição artística permaneceu viva com a viúva, Maria de Zezinho, e os filhos Fernando, Ângela, Dinho, Nildo, Andreia e Zezinho Filho, criadores de peças icônicas como as pinhas portuguesas e nacionais. Junto com o alcance e o reconhecimento, vieram, também, as falsificações. Algumas das peças foram plagiadas, como as pinhas nacional e portuguesa produzidas por José Carlos.

Diante disso, alguns dos irmãos registraram suas obras na Escola de Belas Artes da UFRJ. José Carlos enfatiza os danos financeiros causados pelas falsificações: “O artesão que criou a obra passa a ter um prejuízo financeiro, porque passam a falsificar e baratear o produto, porque não podem vender pelo mesmo preço da original, por não ser igual”. Apesar dos desafios, ele destaca a força do ofício do artista e seu legado. “Ser artesão é estar na casa de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Sua arte chega a lugares que você nunca esteve e isso é muito especial”, conclui Zezinho Filho.

