Le Faux Nez e UFRPE firmam parceria para aproximar estudantes de Gastronomia do mercado de trabalho

Jantar marcou a parceria entre restaurante Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com menu criado por três alunas do curso de Gastronomia

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A parceria entre o restaurante Le Faux Nez e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (28), com a realização de um jantar especial preparado por estudantes do curso de Gastronomia. Localizado em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, o estabelecimento recebeu a iniciativa, que uniu técnicas da cozinha francesa tradicional a ingredientes e referências da culinária brasileira.

O menu incluiu entrada, prato principal, sobremesa e harmonização, além de bebidas alcoólicas e não alcoólicas desenvolvidas para a experiência. O menu contou com a entrada Fiche Bleue, dois mini vol-au-vent de creme de queijo azul, coentro e caramelo salgado. Como pratos principais, foram servidos o Le Festin, arroz cremoso de pato confitado com legumes à brasileira, e o Terre Brasilis, coração de mignon com purê de mandioquinha e citronette de manga com castanha de caju. Para a sobremesa, o Pequeno Pernambuco trouxe petit gâteau de bolo de noiva com sorvete de creme.

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Idealizado em 2025, o projeto reuniu professores, coordenadores do curso e profissionais do restaurante. Desde março de 2026, as alunas envolvidas trabalharam na elaboração do menu, com base nos conteúdos das disciplinas de Cozinha Brasileira, Enologia e Serviço de Bar e Restaurante.

Entrada, pratos principais e sobremesa - Créditos: Catêrine Costa/ Social1

Segundo Marcelo Valença, proprietário do restaurante, a aproximação com a universidade é resultado de uma relação construída ao longo de anos. Ele relembra que o contato começou em 2009, por meio de Caio, que foi estagiário no estabelecimento, tornou-se consultor e, posteriormente, professor da UFRPE.

“Nos últimos quatro anos, nós afinamos essa relação e alguns alunos da Universidade Federal Rural de Pernambuco vieram a fazer parte do nosso grupo, do nosso restaurante”, contou Marcelo.





De acordo com ele, o projeto passou por etapas de desenvolvimento na universidade, seleção das propostas e testes na cozinha do restaurante antes de chegar ao jantar. A equipe escolhida teve a oportunidade de reproduzir os pratos na cozinha profissional e trabalhar em conjunto com os profissionais da casa.

Para Marcelo, o resultado representa uma conquista tanto para os estudantes quanto para o restaurante. O proprietário destacou a satisfação com a iniciativa, que reuniu alunos, ex-alunos, professores e profissionais da gastronomia.

Antônio Costa, sócio do Le Faux Nez, explica que a proposta funciona como um projeto-piloto, com um concurso interno no curso de Gastronomia. A ideia é abrir espaço para que novas turmas participem nos próximos anos e apresentem criações próprias.

“Todos os anos vai ter oportunidade para novos alunos participarem, fazerem suas criações e interagirem conosco. E esperamos, no próximo ano, novidades no cardápio”, afirmou Antônio.

Estudantes destacam oportunidade de vivenciar a rotina profissional

As estudantes Mieres Alencar, Vitória Lino e Laynae Matos foram responsáveis pela elaboração do menu apresentado no jantar. Para elas, a experiência representa uma oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação e conhecer de perto as exigências de uma cozinha profissional.

O processo começou na disciplina de Cozinha Brasileira II, quando os grupos da turma desenvolveram propostas de menus. A partir desse trabalho acadêmico, uma das criações seria selecionada para o jantar. Depois da primeira etapa, algumas estudantes passaram por novas avaliações até que Mieres, Vitória e Laynae fossem escolhidas para executar a proposta.

A preparação envolveu testes, elaboração de fichas técnicas e diversos dias de trabalho. As alunas explicaram que a vivência no restaurante é diferente das atividades realizadas nas cozinhas e nos laboratórios da universidade, pois exige atenção ao tempo de preparo, à padronização dos pratos e à experiência dos clientes.

“É uma coisa a gente aprender dentro da sala de aula, dentro da cozinha da faculdade, e outra coisa é viver isso. Está sendo uma experiência única nas nossas vidas”, relataram as estudantes.

As alunas também destacaram a importância da oportunidade diante das dificuldades que estudantes podem enfrentar para conseguir um estágio ou o primeiro emprego na área. Segundo elas, a parceria permite desenvolver habilidades práticas e ter contato com a dinâmica do mercado de trabalho.

As três agradeceram à equipe do restaurante e às professoras responsáveis pela seleção e pelo acompanhamento do projeto. Para elas, a confiança depositada em seu trabalho foi importante para chegar à etapa final e apresentar o menu ao público.

Apesar dos desafios, as estudantes avaliaram positivamente a experiência, ressaltando que a preparação exigiu dedicação e trabalho em equipe. O jantar marcou a primeira vivência das três em uma cozinha profissional fora do ambiente acadêmico.

Parceria aproxima universidade e mercado de trabalho

A coordenadora da UFRPE, Ana Carolina dos Santos Costa, explicou que o projeto foi construído ao longo de 2025, em reuniões entre a gestão do restaurante e representantes do curso de Gastronomia. A iniciativa envolveu professores e estudantes, que participaram tanto do planejamento quanto da execução do jantar.

Para a coordenadora, a experiência permitiu que as alunas aplicassem conhecimentos teóricos e práticos em um ambiente com demandas reais de atendimento, tempo e apresentação dos pratos.

“Eles saem de um contexto completamente controlado, que são os laboratórios didáticos do nosso curso de Gastronomia, para um ambiente onde eles têm um público, com fluxo muito maior, com demanda de tempo controlado. Então, eles têm que entregar a expectativa do cliente, uma apresentação, uma padronização”, destacou Ana Carolina.

A coordenadora também ressaltou a evolução do projeto desde a concepção até a execução do jantar e afirmou que a expectativa é desenvolver novas iniciativas em parceria com o restaurante. Segundo ela, a inserção dos estudantes em ambientes profissionais contribui para a formação e amplia o contato com as exigências da área.

A professora Erika de Arruda Nascimento acrescentou que as alunas tiveram a missão de construir o menu desde o início, considerando técnicas, ingredientes, apresentação dos pratos e serviço. O trabalho reuniu conteúdos de cozinha brasileira, enologia e serviço de bar e restaurante.

“Os alunos, desde março deste ano, começaram a montar um menu completo com harmonizações, considerando principalmente a cozinha clássica francesa e a cozinha brasileira, unindo ingredientes, técnicas, formas de empratamento e de serviço desses pratos”, explicou Erika.

Para a professora, a iniciativa beneficia tanto os estudantes, que ganham experiência prática, quanto o restaurante, que pode apresentar novas opções gastronômicas aos clientes.

Experiência também marca trajetória de ex-aluna

A importância da relação entre universidade e restaurante também aparece na trajetória de Karoliny Lima, ex-aluna do curso de Gastronomia da UFRPE. Ela trabalhou durante cinco anos no NE Bistrô, onde começou como estagiária ainda no primeiro período da graduação e passou por diferentes funções até chegar ao cargo de subchefe.

“Minha carreira profissional foi construída aqui”, contou Karoliny, ao destacar o impacto da oportunidade em sua formação. Para ela, parcerias entre instituições de ensino e restaurantes contribuem para que estudantes desenvolvam experiência e construam caminhos no mercado de trabalho.

O chef do Le Faux Nez, Tiago Bettincut, que também já foi estudante, destacou a satisfação em receber as alunas e compartilhar a rotina profissional. Segundo ele, a experiência ajuda os futuros profissionais a compreenderem etapas que vão do pré-preparo à entrega dos pratos e ao contato com os clientes.

“É uma forma de a gente integrar, ensinar, eles terem uma percepção do que é uma cozinha de verdade: o dia a dia, o pré-preparo, a ansiedade, a entrega e a recepção dos clientes”, afirmou Tiago.





O chef avaliou positivamente o desempenho das estudantes e ressaltou que elas demonstraram clareza na proposta e na execução do menu. Ele também destacou a importância de incentivar novos profissionais a ingressarem no mercado de trabalho com uma compreensão mais completa da rotina de uma cozinha.

Com a realização do jantar em Casa Forte, o Le Faux Nez e a UFRPE esperam dar continuidade à iniciativa, ampliando as oportunidades de aprendizado prático e a integração entre a formação acadêmica e a gastronomia profissional.