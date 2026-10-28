Dori Ferrara aposta em plataforma inédita de Halloween com produtos exclusivos

Conheça a plataforma inédita de Halloween lançada por Dori Ferrara com produtos exclusivos e cheio de novidades. Confira os detalhes!

por Eduarda Barreto
Dori Ferrara aposta em plataforma inédita de Halloween com produtos exclusivos
Dori Ferrara Halloween

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A Dori Ferrara lança sua primeira plataforma nacional dedicada ao Halloween, com produtos exclusivos, personagens inéditos e embalagens temáticas.

A iniciativa acompanha o crescimento da comemoração no Brasil e reúne ações de comunicação e materiais para o ponto de venda.

“Queremos aproveitar esse movimento para criar experiências diferenciadas, fortalecer nossa conexão com os consumidores e gerar oportunidades de crescimento para o varejo”, afirma César Nicolau, diretor de Marketing e Trade da Dori Ferrara.

Personagens inéditos e novos produtos

Entre os lançamentos estão Funtasma e Aboobora, personagens criados especialmente para o período de gostosuras e travessuras.

1. Funtasma

Divulgação
Dori Ferrara Halloween - Divulgação

O Funtasma chega em embalagens de gelatina de 60 g nos sabores abacaxi e morango.

2. Aboobora

Divulgação
Dori Ferrara Halloween - Divulgação

Já a Aboobora ganha uma versão de 60 g sabor laranja.

Produtos conhecidos do público também entram no clima do Halloween com embalagens especiais: Gomets (60 g), Gomets Tubo (32 g), Regaliz Uva Azedinho (17 g) e Gelatina Boca (13 g).

Ações para o varejo

Para ampliar a visibilidade dos produtos e incentivar a experimentação, a Dori Ferrara preparou materiais temáticos para os pontos de venda, incluindo ilhas promocionais, portais cenográficos, displays personalizados e elementos de ambientação inspirados no Halloween.

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A expectativa, segundo César Nicolau, é fortalecer a presença dos produtos nas lojas e ajudar o varejo a aproveitar o potencial de crescimento da data.

Estratégia para consolidar o Halloween

Com a plataforma, a Dori Ferrara busca ampliar sua atuação em períodos sazonais, fortalecer o relacionamento com os consumidores e impulsionar as vendas da categoria.

A empresa pretende consolidar o Halloween como uma oportunidade de experimentação e crescimento nos próximos anos.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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