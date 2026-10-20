Além da estética: perucas e laces resgatam a autoestima de mulheres com queda de cabelo

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Alopecia, canetas emagrecedoras e outras condições de saúde que provocam perda dos fios transformam a relação de muitas mulheres com o espelho

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Para muitas mulheres, o cabelo vai além da estética, sendo um elemento fundamental da autoestima, da identidade e da expressão pessoal. Seja por alopecia, quimioterapia, uso de medicações e outras condições de saúde, a queda de cabelo afeta psicologicamente e emocionalmente quem está passando pela situação.

Dados publicados nos Anais Brasileiros de Dermatologia mostram que a queda de cabelo atinge 32,3% das mulheres adultas no Brasil. Esse número aumentou após o "boom" das canetas emagrecedoras, que tem como consequência a queda de cabelo, em determinadas circustâncias. Isso foi comprovado em estudos apresentados no congresso de 2026 da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV), que investigaram possíveis efeitos desses medicamentos à base de GLP-1 sobre a saúde capilar e das unhas.

Queda de cabelo com as canetas emagrecedoras

No estudo recente da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia, publicado em 1º de outubro de 2026, que investigou a relação entre o uso de medicamentos agonistas do receptor GLP-1 e a saúde capilar, foi feita a comparação dos 575 usuários desses medicamentos com 1.329 pessoas com obesidade e/ou diabetes tipo 2 que nunca haviam utilizado essas substâncias. Os participantes foram recrutados na França, nos Estados Unidos, no Brasil e no México.

Os resultados apontaram diferenças na saúde dos cabelos e do couro cabeludo. Entre os usuários de GLP-1, 50% relataram queda capilar, contra 34% no grupo que não utilizava os medicamentos. A redução do volume ou da densidade dos fios também foi mais frequente entre os usuários: 42%, em comparação com 19% dos demais participantes.

Quando questionados sobre a queda de cabelo que começou após o início do tratamento, 26% dos usuários relataram o sintoma, enquanto, entre os não usuários, o índice foi de 12%.

Perucas e apliques capilares para auxiliar na autoestima

Segundo a hairstylist Isis Baracho, para quem está em processo de queda capilar, as perucas e laces podem ser uma alternativa, mas esse tipo de atendimento exige uma atenção diferente. “Quando atendemos uma mulher que está passando por queda de cabelo, a escolha precisa começar pela escuta. A gente precisa entender o que ela deseja enxergar no espelho, buscar conforto e encontrar um modelo que faça sentido para a rotina dela. Muitas querem reproduzir o cabelo que tinham; outras enxergam esse momento como uma oportunidade de experimentar um novo visual”, afirma.

Uma das dúvidas mais comuns de quem procura uma lace pela primeira vez é como conseguir um resultado natural, mas a especialista chama atenção para um erro frequente: escolher apenas pela aparência.

A hairstylist Isis Baracho afirma que o atendimento com uma mulher que está passando por queda de cabelo precisa começar pela escuta - Divulgação

“Uma lace pode ser linda e não ser a melhor para aquela pessoa. Quando existe sensibilidade no couro cabeludo, conforto e leveza precisam vir antes. O ideal é experimentar, observar o encaixe e evitar qualquer modelo que aperte, incomode ou provoque atrito excessivo”, orienta Isis.

O tamanho também precisa ser observado. Uma peça apertada pode provocar desconforto, enquanto uma maior do que o necessário pode comprometer a segurança e o resultado. Ventilação, peso e material da base ganham importância principalmente entre mulheres que estão passando por tratamentos que deixam o couro cabeludo mais sensível.

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Isis dá uma dica para quem deseja reproduzir o visual anterior: levar fotografias de antes da queda dos fios. Elas ajudam o profissional a identificar não apenas a tonalidade, mas também características como comprimento, volume, corte e textura.

Autoestima em primeiro lugar

A perda de cabelo pode impactar ou não algumas mulheres, e também contam com alternativas para que possam passar pelo processo de forma mais tranquila. Não apenas as laces ou perucas, mas lenços, turbantes, chapéus e apliques podem ser opções para preservar sua identidade.

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“Autoestima não significa fingir que a doença ou a queda de cabelo não existem. É ajudar essa mulher a continuar se reconhecendo e escolhendo como quer se apresentar ao mundo”, destaca a hairstylist.