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Qual cor escolher para cada ambiente? Veja como criar a atmosfera certa para sua casa

Descubra como escolher a cor ideal para cada ambiente da casa e crie a atmosfera perfeita no seu lar. Confira as dicas imperdíveis!

Por Eduarda Barreto Publicado em 04/10/2026 às 9:27
A cor certa para cada ambiente
A cor certa para cada ambiente - Divulgação

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Mudar a cor das paredes pode transformar não apenas a aparência de um ambiente, mas também a forma como ele é percebido.

Estudos sobre psicologia das cores indicam que tonalidade, luminosidade e saturação estão associadas a diferentes respostas emocionais.

Cores claras costumam ser relacionadas a sensações positivas, enquanto tons mais saturados podem transmitir energia. Já azuis e verdes aparecem com frequência associados ao conforto e ao relaxamento.

A escolha da cor depende do ambiente

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A cor certa para cada ambiente - Divulgação

Essas associações não funcionam como regras universais. A percepção das cores também é influenciada pela cultura, experiências pessoais, iluminação, dimensões do espaço e combinação com móveis, revestimentos e objetos.

“Por isso, antes de pintar, o ideal é observar o ambiente em diferentes horários e testar pequenas amostras na própria parede, já que a luz natural ou artificial pode alterar bastante o resultado”, explica Thais Pininga, arquiteta e coordenadora da área de Portfólio da Ferreira Costa.

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Para quartos e espaços destinados ao descanso, azuis suaves, verdes e neutros claros podem ajudar a criar uma atmosfera mais tranquila. Em salas e varandas, amarelos, terracotas, vermelhos e laranjas podem ser usados em pontos estratégicos para acrescentar calor e vitalidade.

Já em ambientes de trabalho ou estudo, o equilíbrio é importante. Cores intensas podem aparecer em uma parede, móvel ou detalhe, sem necessariamente ocupar todo o espaço.

Cores também podem mudar a percepção do espaço

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A cor certa para cada ambiente - Divulgação

A pintura pode ser utilizada de forma estratégica para modificar a percepção das dimensões de um ambiente.

Tons claros refletem mais luz e ajudam a criar uma sensação de amplitude, enquanto cores escuras deixam os espaços mais envolventes.

Pintar apenas o teto ou uma parede também permite destacar volumes, delimitar áreas em ambientes integrados ou direcionar o olhar para determinado ponto da decoração.

Tendências de cores para 2026

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A cor certa para cada ambiente - Divulgação

As tendências de 2026 reforçam a busca por casas com mais personalidade. A Vogue estadunidense destaca tons terrosos, verde-pistache com nuances de amarelo, azul-céu suave, ocre, vermelho e amarelo-claro entre as apostas para os interiores.

No Brasil, a ELLE Brasil também aponta os tons terrosos e sugere combinações com verdes e azuis, que acrescentam frescor e reforçam a conexão com a natureza.

Já a Architectural Digest dos EUA observa o crescimento de ambientes com cores mais profundas e saturadas, como verde-oliva, bordô, ocre e tons de berinjela.

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A publicação também destaca o color drenching, técnica que utiliza uma mesma família de cores em paredes, portas, rodapés e, em alguns projetos, até no teto.

Decoração acompanha movimento da moda

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A cor certa para cada ambiente - Divulgação

A moda segue uma direção semelhante. Nas coleções de 2026 analisadas pela Vogue, azul Klein, verde-limão, fúcsia, vermelho, amarelo e esmeralda dividem espaço com brancos cremosos e marrons.

“Essa convivência entre neutralidade e ousadia também chega à decoração: a casa pode ter uma base serena e ganhar pontos de cor em uma parede, na iluminação ou em objetos que possam ser substituídos com mais facilidade”, afirma Thais.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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