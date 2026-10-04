Qual cor escolher para cada ambiente? Veja como criar a atmosfera certa para sua casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Mudar a cor das paredes pode transformar não apenas a aparência de um ambiente, mas também a forma como ele é percebido.

Estudos sobre psicologia das cores indicam que tonalidade, luminosidade e saturação estão associadas a diferentes respostas emocionais.

Cores claras costumam ser relacionadas a sensações positivas, enquanto tons mais saturados podem transmitir energia. Já azuis e verdes aparecem com frequência associados ao conforto e ao relaxamento.

A escolha da cor depende do ambiente

A cor certa para cada ambiente - Divulgação

Essas associações não funcionam como regras universais. A percepção das cores também é influenciada pela cultura, experiências pessoais, iluminação, dimensões do espaço e combinação com móveis, revestimentos e objetos.

“Por isso, antes de pintar, o ideal é observar o ambiente em diferentes horários e testar pequenas amostras na própria parede, já que a luz natural ou artificial pode alterar bastante o resultado”, explica Thais Pininga, arquiteta e coordenadora da área de Portfólio da Ferreira Costa.

Para quartos e espaços destinados ao descanso, azuis suaves, verdes e neutros claros podem ajudar a criar uma atmosfera mais tranquila. Em salas e varandas, amarelos, terracotas, vermelhos e laranjas podem ser usados em pontos estratégicos para acrescentar calor e vitalidade.

Já em ambientes de trabalho ou estudo, o equilíbrio é importante. Cores intensas podem aparecer em uma parede, móvel ou detalhe, sem necessariamente ocupar todo o espaço.

Cores também podem mudar a percepção do espaço

A cor certa para cada ambiente - Divulgação

A pintura pode ser utilizada de forma estratégica para modificar a percepção das dimensões de um ambiente.

Tons claros refletem mais luz e ajudam a criar uma sensação de amplitude, enquanto cores escuras deixam os espaços mais envolventes.

Pintar apenas o teto ou uma parede também permite destacar volumes, delimitar áreas em ambientes integrados ou direcionar o olhar para determinado ponto da decoração.

Tendências de cores para 2026

A cor certa para cada ambiente - Divulgação

As tendências de 2026 reforçam a busca por casas com mais personalidade. A Vogue estadunidense destaca tons terrosos, verde-pistache com nuances de amarelo, azul-céu suave, ocre, vermelho e amarelo-claro entre as apostas para os interiores.

No Brasil, a ELLE Brasil também aponta os tons terrosos e sugere combinações com verdes e azuis, que acrescentam frescor e reforçam a conexão com a natureza.

Já a Architectural Digest dos EUA observa o crescimento de ambientes com cores mais profundas e saturadas, como verde-oliva, bordô, ocre e tons de berinjela.

A publicação também destaca o color drenching, técnica que utiliza uma mesma família de cores em paredes, portas, rodapés e, em alguns projetos, até no teto.

Decoração acompanha movimento da moda

A cor certa para cada ambiente - Divulgação

A moda segue uma direção semelhante. Nas coleções de 2026 analisadas pela Vogue, azul Klein, verde-limão, fúcsia, vermelho, amarelo e esmeralda dividem espaço com brancos cremosos e marrons.

“Essa convivência entre neutralidade e ousadia também chega à decoração: a casa pode ter uma base serena e ganhar pontos de cor em uma parede, na iluminação ou em objetos que possam ser substituídos com mais facilidade”, afirma Thais.

