Zeca Pagodinho fala sobre legado do samba e encontro de gerações antes do Samba Recife: "O importante é ser feliz com sua música"

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Cantor se apresenta no domingo (27), ao lado de nomes como Alexandre Pires, Ferrugem, Raça Negra e Sorriso Maroto e conversou com o Social1

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Às vésperas de subir ao palco do Samba Recife 2026, Zeca Pagodinho reforçou a importância de grandes festivais para a valorização e a continuidade do samba no Brasil. Em entrevista ao Social1, o cantor falou sobre o papel do evento na difusão do gênero, a convivência entre diferentes gerações de artistas e a responsabilidade de novos músicos em manter vivas as raízes do ritmo.

O Samba Recife acontece neste sábado (26) e domingo (27), na área externa do Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Zeca Pagodinho integra a programação do domingo (27), que também reúne Alexandre Pires, Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Ferrugem e Raça Negra, entre outros artistas.

Para Zeca, a dimensão do festival contribui diretamente para aproximar o samba de um público amplo.

“O Samba Recife é importante porque valoriza a nossa cultura, levando o samba para milhares de pessoas e isso fortalece ainda mais o nosso ritmo”, afirmou.

Encontro de gerações

Um dos diferenciais do festival é justamente reunir artistas de diferentes momentos da história do samba e do pagode. No sábado, nomes como Belo, Péricles, Thiaguinho, Pixote e Suel comandam a programação. Já o domingo terá, além de Zeca, artistas como Alexandre Pires, Ferrugem, Raça Negra e Sorriso Maroto.

Zeca Pagodinho - Créditos: Guto Costa

Na avaliação de Zeca, a diversidade musical não diminui a força do samba. Pelo contrário, permite que diferentes vertentes compartilhem o mesmo espaço. “É bem bacana que a gente esteja junto levando boa música para o povo e a boa música pode estar no samba raiz e no pagode romântico”, comentou.

A programação do Samba Recife 2026 está distribuída entre os dias 26 e 27 de setembro, com início às 17h no sábado e às 15h no domingo.

Canções que atravessam gerações

Questionado sobre músicas de sua carreira que ganharam uma relação especial com o público nordestino, Zeca citou alguns dos maiores sucessos de sua trajetória. Para ele, determinadas canções já se tornaram indispensáveis independentemente da região onde se apresenta. “Tem algumas músicas que não podem sair do repertório, independente da região. Sambas como ‘Verdade’, ‘Deixa a Vida Me Levar’, ‘Coração em Desalinho’ não têm como ficar fora do repertório”, disse.

As três faixas fazem parte de uma trajetória marcada por músicas que se tornaram conhecidas nacionalmente e ajudaram a consolidar Zeca Pagodinho como um dos nomes mais populares do samba brasileiro.

Grandes festivais, mesma responsabilidade

Com décadas de carreira e apresentações para públicos de diferentes tamanhos, Zeca também falou sobre as mudanças na estrutura dos shows de samba. Para o cantor, apesar da evolução dos grandes eventos, o compromisso fundamental permanece o mesmo.

“A experiência é a mesma, porque temos o compromisso de fazer bons shows onde quer que a gente esteja”, afirmou.

O Samba Recife deste ano aposta justamente em uma estrutura de grande porte. Além dos palcos principais, o festival conta com espaços voltados a artistas pernambucanos e à nova geração do samba e do pagode.

Conselho para quem está começando

Ao falar sobre os novos artistas que buscam espaço no mercado musical, Zeca deixou uma mensagem direta sobre autenticidade e relação com a própria música. “Se você gosta de samba, faça seu samba independente de qualquer coisa. O importante é ser feliz com sua música”, declarou.

A fala resume uma trajetória construída a partir da conexão com o samba e ajuda a explicar a presença do cantor em uma programação que coloca lado a lado diferentes gerações e estilos do gênero.

Zeca Pagodinho - Créditos: Guto Costa

Samba Recife

O Samba Recife 2026 acontece nos dias 26 e 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções, em Olinda. No sábado (26), estão previstos shows de Belo, Suel, Thiaguinho, Péricles, Tiee, Pixote e outros nomes. No domingo (27), quando Zeca Pagodinho se apresenta, a programação inclui Alexandre Pires, Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Ferrugem e Raça Negra.

A programação oficial também confirma Zeca no domingo, dia 27, em sua agenda de shows de 2026.

Serviço

Samba Recife 2026

26 e 27 de setembro

Área externa do Centro de Convenções – Olinda (PE)

Sábado: a partir das 17h | Domingo: a partir das 15h

Zeca Pagodinho: domingo (27)