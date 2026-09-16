Em transição do brega para o samba, Ellyson estreia no Samba Recife: "Sempre foi um sonho"
Cantor pernambucano, que construiu trajetória no brega, se apresenta pela primeira vez no festival neste sábado (26), no Palco Pernambuco
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O Samba Recife 2026 acontece neste fim de semana, nos dias 26 e 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco. Entre as atrações da programação local, o cantor Ellyson faz sua estreia no festival neste sábado (26), no Palco Pernambuco, espaço dedicado a artistas da cena musical do estado. A apresentação acontece em um momento de mudança na carreira do artista, que deixou o foco no brega para apostar no samba e no pagode.
Apesar de ser uma nova fase profissional, o samba não é um gênero distante para Ellyson. O cantor conta que cresceu em contato com o ritmo por influência da família. O pai, também músico, o levava para apresentações e rodas de samba, experiências que contribuíram para sua formação musical.
“Poucos sabem que antes de cantar brega, eu já tinha uma vivência no samba. É uma raiz familiar, onde cresci nas rodas de samba, tanto de família quanto em shows que meu pai, também músico, fazia e me levava junto. Foi assim que comecei a cantar. E não teria momento melhor pra resgatar isso”.
A passagem pelo brega, por sua vez, continua fazendo parte da identidade do artista. Segundo Ellyson, a experiência no gênero foi importante para seu amadurecimento e para as conquistas alcançadas ao longo da carreira.
“Seria impossível não trazer comigo também uma parte do que vivi no brega pernambucano, onde iniciei meu amadurecimento enquanto artista, e conquistei tantas coisas. Então, um brega ou outro nunca falta no meu repertório.”
Estreia no Samba Recife
A participação no Samba Recife chega em um momento significativo para o cantor. Com um projeto de samba ainda recente, Ellyson considera a estreia no festival uma oportunidade de apresentar ao público essa nova etapa de sua trajetória.
“Estar pela primeira vez trazendo meu show ao Samba Recife, com um projeto ainda tão novo representa o resultado de um trabalho feito com bastante cuidado e amor à música. É uma dupla realização: um sonho, que sempre foi cantar samba, e o sonho de todo sambista, que é estar no palco do maior festival de samba do país”.
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A mudança de gênero também trouxe desafios. Ellyson afirma que uma das principais preocupações foi justamente a reação de quem acompanhava seu trabalho no brega."Um dos meus maiores medos foi a aceitação do público, já que a grande maioria me conheceu cantando brega. Mas esse desafio me ensinou a não ter mais medo de arriscar no que eu acredito. E hoje realizo sonhos por não ter cedido ao medo”.
Além da mudança musical, o cantor passou a assumir a carreira solo e a condução do próprio projeto artístico. Para ele, esse processo representou uma virada profissional. “Quando eu migrei para o samba, e assumi a carreira solo, foi um dos meus maiores desafios, pois estava assumindo a direção da minha própria carreira, então o desafio foi dobrado.”
Agora, Ellyson mira a expansão do novo projeto para além de Pernambuco. “Assumir essa responsabilidade foi o que virou a chave da minha carreira, e é apenas o começo de muito trabalho, em busca de realizar o sonho de mostrar minha musicalidade pra todo Brasil!”
Serviço — Samba Recife 2026
Samba Recife 2026
- Data: 26 e 27 de setembro
- Local: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda
Confira as atrações do palco principal do Samba Recife 2026:
Sábado (26 de setembro)
- Belo
- Suel
- Thiaguinho
- Péricles
- Tiee
- Pixote
- Fabinho
- Tony Salles
Domingo (27 de setembro)
- Alexandre Pires
- Sorriso Maroto
- Turma do Pagode
- Ferrugem
- Zeca Pagodinho
- Raça Negra
- Thiago Soares
- Yan