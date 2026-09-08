Humorista Pernambucano Flávio Andradde lança novo show completo, Que Rolê foi esse?!, no youtube

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Especial de comédia de Flávio Andradde foi gravado em Garanhuns e já ultrapassa 100 mil visualizações no YouTube após uma semana de lançamento

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Como bom pernambucano, o humorista escolheu Pernambuco, o estado onde nasceu, para a gravação do especial. A cidade agraciada foi Garanhuns, no Teatro do Sesc, em maio deste ano.

Com uma semana de lançamento no canal oficial do humorista no YouTube, o show, que transforma perrengues do dia a dia em riso, já registra mais de 100 mil visualizações. Flávio é um fenômeno de público, curtidas, compartilhamentos e comentários em suas redes sociais.

Sabe aquele dia em que absolutamente tudo dá errado? Pois é, todo mundo tem um desses para contar. No "Que Rolê Foi Esse?!", o humorista recifense transforma perrengues do dia a dia, como conversas estranhas no ônibus ou churrasco entre amigos, em pura diversão.

O especial de comédia, produzido pela Riser Produções, entrega, em exatamente uma hora e trinta minutos, o momento ideal para revisitar e, finalmente, gargalhar daquelas recordações que ficaram para trás por serem tão embaraçosas. “A ideia do show foi a gente dar risada dos rolês que todo mundo já viveu e vai se identificar no show”, explica Flávio.

O show já passou por todos os estados do país e também fez turnê pela Europa, com apresentações em Londres, Dublin, Barcelona, Braga, Lisboa e Porto, no mês de março deste ano.

O lançamento foi feito no Recife Comedy Club, localizado no Recife Antigo, e contou com a presença de artistas, comediantes e influenciadores digitais, que puderam aproveitar o espaço e o momento para assistir ao show em primeira mão e gravar conteúdo para suas próprias redes sociais.

Para assisti-lo na íntegra, basta acessar o canal oficial de Flávio Andradde no YouTube.