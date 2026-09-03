"Música boa não tem idade": Thiaguinho fala sobre gerações do samba antes do Samba Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantor, que soma 24 anos de carreira, destaca relação com Recife, mistura de gerações no pagode e importância da troca com a plateia

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Thiaguinho está de volta a Pernambuco para mais uma edição do Samba Recife, um dos principais festivais de samba e pagode do Nordeste. Com 24 anos de carreira, o cantor afirma que a relação com o público pernambucano se fortaleceu ao longo do tempo e que retornar ao evento representa uma experiência ainda mais especial.

Em entrevista ao Social1, o artista falou sobre a conexão construída com os fãs no estado e destacou uma cena que considera simbólica: famílias inteiras acompanhando seus shows. Para Thiaguinho, ver pessoas que o acompanham desde o início da carreira levando os filhos para cantar suas músicas representa a força da música em atravessar gerações.

“Depois de 24 anos de carreira, tem uma emoção a mais, porque vejo famílias inteiras cantando juntas, pessoas que começaram a me acompanhar lá atrás e que hoje levam os filhos para o show”, afirmou.





O cantor também relembrou a relação que mantém com a capital pernambucana, que costuma chamar de “Recife Diferenciado”. Segundo ele, a permanência das músicas em diferentes gerações é um dos maiores presentes que recebe ao voltar à cidade.

Samba Recife - Crédito: Kaio Cads

Mistura de gerações

A presença de artistas de diferentes gerações e vertentes do samba e do pagode nos grandes festivais também foi tema da conversa. Para Thiaguinho, a aproximação entre o samba tradicional e o pagode contemporâneo mostra a capacidade do gênero de se renovar sem perder suas raízes.

“Música boa não tem idade, né? E o samba tem justamente essa capacidade de conversar com todo mundo”, declarou.

O cantor destacou ainda a influência que recebeu de grandes nomes que o antecederam e a importância de acompanhar os novos artistas que estão construindo suas próprias formas de fazer pagode.

“A gente aprende com quem veio antes e também abre espaço pra quem está chegando. É assim que a música continua viva.”

Repertório construído com o público

Conhecido pela interação com as plateias, Thiaguinho afirma que a troca com o público é parte fundamental de seus shows. Para uma apresentação em um festival de grande porte, com milhares de pessoas e diferentes palcos, ele busca equilibrar músicas que marcaram sua trajetória com momentos capazes de dialogar com a energia do público.

“Não consigo pensar em um show sem pensar na troca com o público”, explicou.





Segundo o artista, nem tudo que acontece durante uma apresentação pode ser planejado. A resposta da plateia pode criar momentos inesperados e, justamente por isso, ele procura deixar espaço para que o público também participe da construção do espetáculo.

“O show também é construído por quem está do outro lado do palco.”





Thiaguinho no Samba Recife 2026

O cantor integra a programação do Samba Recife 2026, que acontece nos dias 26 e 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O festival reúne grandes nomes do samba e do pagode em dois dias de programação.

Para Thiaguinho, voltar ao palco do evento é também uma oportunidade de reencontrar um público com o qual mantém uma relação construída ao longo de mais de duas décadas de carreira.

“Não tem presente maior do que voltar para um lugar depois de tantos anos e perceber que aquelas músicas continuam fazendo parte da vida das pessoas”, resumiu o cantor.





Serviço — Samba Recife 2026

Quando: 26 e 27 de setembro de 2026

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE)

Horário: sábado (26), a partir das 17h; domingo (27), a partir das 15h

Atrações: Thiaguinho, Péricles, Belo, Suel, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, Raça Negra, Sorriso Maroto, entre outros nomes do samba e pagode

Ingressos: à venda pela Bilheteria Digital, com opções de ingressos individuais e casadinha para os dois dias.

Onde comprar: Bilheteria Digital

Informações: @sambarecifeoficial