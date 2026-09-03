"Música boa não tem idade": Thiaguinho fala sobre gerações do samba antes do Samba Recife
Cantor, que soma 24 anos de carreira, destaca relação com Recife, mistura de gerações no pagode e importância da troca com a plateia
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Thiaguinho está de volta a Pernambuco para mais uma edição do Samba Recife, um dos principais festivais de samba e pagode do Nordeste. Com 24 anos de carreira, o cantor afirma que a relação com o público pernambucano se fortaleceu ao longo do tempo e que retornar ao evento representa uma experiência ainda mais especial.
Em entrevista ao Social1, o artista falou sobre a conexão construída com os fãs no estado e destacou uma cena que considera simbólica: famílias inteiras acompanhando seus shows. Para Thiaguinho, ver pessoas que o acompanham desde o início da carreira levando os filhos para cantar suas músicas representa a força da música em atravessar gerações.
“Depois de 24 anos de carreira, tem uma emoção a mais, porque vejo famílias inteiras cantando juntas, pessoas que começaram a me acompanhar lá atrás e que hoje levam os filhos para o show”, afirmou.
O cantor também relembrou a relação que mantém com a capital pernambucana, que costuma chamar de “Recife Diferenciado”. Segundo ele, a permanência das músicas em diferentes gerações é um dos maiores presentes que recebe ao voltar à cidade.
Mistura de gerações
A presença de artistas de diferentes gerações e vertentes do samba e do pagode nos grandes festivais também foi tema da conversa. Para Thiaguinho, a aproximação entre o samba tradicional e o pagode contemporâneo mostra a capacidade do gênero de se renovar sem perder suas raízes.
“Música boa não tem idade, né? E o samba tem justamente essa capacidade de conversar com todo mundo”, declarou.
O cantor destacou ainda a influência que recebeu de grandes nomes que o antecederam e a importância de acompanhar os novos artistas que estão construindo suas próprias formas de fazer pagode.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“A gente aprende com quem veio antes e também abre espaço pra quem está chegando. É assim que a música continua viva.”
Repertório construído com o público
Conhecido pela interação com as plateias, Thiaguinho afirma que a troca com o público é parte fundamental de seus shows. Para uma apresentação em um festival de grande porte, com milhares de pessoas e diferentes palcos, ele busca equilibrar músicas que marcaram sua trajetória com momentos capazes de dialogar com a energia do público.
“Não consigo pensar em um show sem pensar na troca com o público”, explicou.
Segundo o artista, nem tudo que acontece durante uma apresentação pode ser planejado. A resposta da plateia pode criar momentos inesperados e, justamente por isso, ele procura deixar espaço para que o público também participe da construção do espetáculo.
“O show também é construído por quem está do outro lado do palco.”
Thiaguinho no Samba Recife 2026
O cantor integra a programação do Samba Recife 2026, que acontece nos dias 26 e 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O festival reúne grandes nomes do samba e do pagode em dois dias de programação.
Para Thiaguinho, voltar ao palco do evento é também uma oportunidade de reencontrar um público com o qual mantém uma relação construída ao longo de mais de duas décadas de carreira.
“Não tem presente maior do que voltar para um lugar depois de tantos anos e perceber que aquelas músicas continuam fazendo parte da vida das pessoas”, resumiu o cantor.
Serviço — Samba Recife 2026
Quando: 26 e 27 de setembro de 2026
Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE)
Horário: sábado (26), a partir das 17h; domingo (27), a partir das 15h
Atrações: Thiaguinho, Péricles, Belo, Suel, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, Raça Negra, Sorriso Maroto, entre outros nomes do samba e pagode
Ingressos: à venda pela Bilheteria Digital, com opções de ingressos individuais e casadinha para os dois dias.
Onde comprar: Bilheteria Digital
Informações: @sambarecifeoficial